IBPM 2023: El año de los jóvenes superdeportivos salvajes

En primavera, los organizadores del IBPM estaban encantados con el alto nivel de interés en el campeonato para 2023 y el muy buen número de inscripciones. El antiguo niño problemático Supersport destacó especialmente con 54 inscripciones, ya que MAXX Adrenalin ya se había preocupado por la continuidad de esta categoría. En términos de calidad, ya se podía adivinar hacia dónde se dirigía el viaje.

Supersport 600

El campeón del año pasado, Nick Fischer, tenía dos rivales bien conocidos en Tim Holtz y Till Belczykowski, pero nombres como Robert Conrads, René Liebschner y Wolfgang Imm también prometían una dura batalla por el título. Sin embargo, las dos primeras carreras fueron para el debutante Norick Tschauder, a quien nadie había considerado seriamente hasta entonces. Kirill Müller terminó segundo en ambas carreras y, en contra de sus propias expectativas, se convirtió de repente en un aspirante. La situación se vio favorecida por la ausencia de Holtz y Belczykowski y los problemas de motor de Robert Conrad. Esto cambió en Nürburgring, donde Holtz y Belczykowski marcaron la pauta y Norick no pudo competir debido a un accidente en los entrenamientos. Holtz se hizo con el liderato tras dos victorias.

En cambio, Tschauder consiguió un segundo puesto y una victoria en las carreras de Most, en la República Checa, lo que le acercó a la cabeza de la clasificación. Holtz no pudo competir debido a problemas técnicos, por lo que Nick Fischer era el hombre que lideraba la clasificación en ese momento. Había puntuado entre los cinco primeros en todas las carreras, lo que le daba una ventaja sobre la competencia menos regular. Sin embargo, esta ventaja se evaporó inmediatamente en la siguiente prueba, en Assen, donde terminó 14º y 8º, mientras que Tschauder consiguió otra victoria y un segundo puesto para recuperar el liderato de la clasificación.

La Schleizer Dreieck volvió a estar dominada por Tim Holtz y Till Belczykowski, que terminaron primero y segundo respectivamente en ambas carreras. De este modo, ambos subieron considerablemente en la clasificación. Sin embargo, no llegaron a lo más alto, ya que tanto Fischer como Tschauder también obtuvieron buenos resultados. Fischer aprovechó el conocimiento de la pista que tenía del año pasado y redujo la diferencia con Tschauder en siete puntos. Norick Tschauder llegó a la final de Oschersleben como líder del campeonato con 24 puntos de ventaja sobre Nick Fischer. ¿Sería suficiente?

Carrera 1: Tim Holtz se había asegurado la pole con un gran crono de 1m 31.1s. A su lado estaba Norick Tschauder, con Fischer en 9ª posición. En la carrera, que Holtz lideró con aplomo de principio a fin, Fischer remontó hasta la 6ª plaza, mientras que Tschauder aguantó los nervios y defendió su segunda posición frente a los ataques de Till Belczykowski. El campeonato quedaba así decidido. Su ventaja era ahora de 33 puntos, lo que teóricamente no habría sido suficiente con los 35 puntos que se concederían en la carrera 2, pero teniendo en cuenta los resultados de los scratch, seguía siendo un punto más de lo que Fischer podría haber conseguido.

No obstante, Tschauder compitió en la carrera 2, en la que consiguió un tercer puesto limpio por detrás de Nick Fischer y por delante de Robert Conrads, asegurándose así que el título de campeón no sólo se hiciera perfecto en la calculadora. La carrera fue ganada por Till Belczykowski, que se benefició de la retirada de su rival permanente Tim Holtz y se aseguró así el tercer puesto en la general de la clase Supersport por detrás de Nick Fischer.

"Qué año", dijo entusiasmado el organizador Michael Dangrieß. "Estaba claro desde el principio que la categoría Supersport iba a estar muy disputada. Pero nunca me atreví a soñar que sería una temporada tan emocionante y que veríamos tanta calidad deportiva en tantos jóvenes pilotos. Y no me refiero sólo a los de delante. Los corredores de toda la parrilla han sido realmente buenos, muchos de ellos han evolucionado espléndidamente, han marcado mejores tiempos personales y han protagonizado carreras impresionantes. Todos y cada uno de ellos pueden estar orgullosos de sus actuaciones y, desde luego, no exagero cuando digo que nuestra categoría Supersport es la competición de 600cc más exigente de Alemania por debajo de la IDM. Felicitamos al campeón y a los subcampeones, pero realmente a todos los participantes permanentes por este gran espectáculo."

Supersport 750

La Superbike 750 siempre viajó junto con la Supersport. En comparación con el año anterior, aquí se habían inscrito bastantes más pilotos, pero lamentablemente el número total seguía siendo manejable. Sin embargo, esto no desmerece el rendimiento deportivo de los protagonistas. También aquí se luchó por cada centésima de segundo y por cada punto. A lo largo de la temporada, fue una batalla entre el ganador final Peter Kellerer, el piloto de Ducati Matthias Knüpfer y el defensor del título Chris Kirschbaum. Con una victoria, ocho segundos puestos y tres terceros, Kellerer se alternó regularmente con Knüpfer al frente de la clasificación, pero sumó el mayor número de puntos y selló el acuerdo en Oschersleben con dos segundos puestos. Knüpfer, que había albergado fundadas esperanzas al título especialmente tras la doble victoria en Rijeka, también tuvo que ceder al final ante Chris Kirschbaum. Este último había ganado las cuatro últimas carreras con un estilo dominante y, tras descontar el resultado del scratch, superó a Knüpfer en la clasificación.

Desafío femenino

Numerosas damas también compitieron en la categoría Supersport en particular. Por desgracia, antes de que empezara la temporada se produjo un grave accidente en Rijeka. La ganadora de la Ladies Challenge del año pasado, la belga Sonja Dupont, tuvo que abandonar la competición durante toda la temporada debido a una grave lesión y no pudo repetir su éxito. Habría sido emocionante ver si hubiera podido seguir dominando a la cada vez más fuerte holandesa Patricia Kok.

Ésta se impuso sin problemas en las clasificaciones especiales femeninas de cross en todas las pruebas y ganó el desafío para sí misma. Katja Witte, también piloto de superdeportivos, terminó regularmente en segunda posición y pudo batir a Aline Lorch, de la BMW RR Cup.

"Estamos muy orgullosos de las actuaciones mostradas en todas las clases y clasificaciones y ya estamos deseando que empiece la próxima temporada. Algunos de los pilotos que han triunfado este año probarán suerte en el IDM, eso ya es seguro. Cruzamos los dedos por ellos y estaremos encantados de que tengan éxito en el IDM. En el IBPM, vamos a mejorar algunas cosas en la próxima temporada, manteniendo lo que es el campeonato: una competición deportiva dura pero justa en un ambiente muy amistoso y colegial. Pero antes de eso, celebraremos juntos la temporada pasada en la fiesta del campeonato el 13 de enero de 2024."

Los 10 primeros en Supersport tras la deducción del resultado scratch

1. Norick Tschauder/GER 247 puntos

2. Nick Fischer/GER 216 puntos

3. Till Belczykowski/GER 199 puntos

4. Robert Conrads/GER 168 puntos

5. Kirill Müller/GER 151 puntos

6. Wolfgang Imm/GER 147 puntos

7. Tim Holtz/GER 145 puntos

8. Robin Ludwig/GER 98 puntos

9. Martin Köhler/GER 85 puntos

10. Ashwin van der Fleir/NL 84 puntos

Los 5 primeros de Superbike 750 tras la deducción del resultado scratch

1. Peter Kellerer/GER 270 puntos

2. Chris Kirschbaum/GER 256 puntos

3. Matthias Knüpfer/GER 248 puntos

4. Simon Knispel/GER 210 puntos

5. Andreas Gernat/GER 111 puntos

Los resultados y la clasificación del campeonato pueden consultarse en el servidor de resultados.