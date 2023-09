Hockenheim Classics: 700 Teilnehmer am Start

Am kommenden Wochenende geht es auf dem Hockenheimring mit einem motorsportlichen Highlight weiter. Motorräder der Baujahre 1920 bis 1993 und klassische Autos sind zu sehen. Viel Prominenz erwartet.

Vom 29. September bis 1. Oktober 2023 finden bereits zum 46. Mal die Hockenheim Classics im badischen Motodrom statt. Diese Veranstaltung bringt Nostalgie und Motorsportgeschichte an den Hockenheimring zurück und beweist auch in diesem Jahr mit ihren vollen Starterfeldern eindrucksvoll, dass sie nach über vier Jahrzehnten nichts von ihrer Beliebtheit in der Klassikszene verloren hat. Fast 700 Teilnehmer bieten historischen Motorsport auf hohem internationalem Niveau. Dafür wartet der Veteranen-Fahrzeug-Verband mit einem erlesenen Spektrum an Zwei- und Vierrad-Oldies auf. Eine breite Vielfalt an Motorradgespannen und seltenen Prototypen bringt die Deutsche Historische Motorradmeisterschaft (DHM) an die badische Rennstrecke mit. Sie ist das teilnehmerstärkste und neben der IDM das höchste motorradsportliche Prädikat in Deutschland. Es starten Maschinen der Baujahre 1920 bis 1993 in Solo- und Gespannklassen.

Ein besonderes Highlight stellen die zwei Rennen der IG Königsklasse dar, der erste Lauf wird am Sonntag um 10.40 Uhr und der zweite Lauf um 14.20 Uhr ausgetragen. Seit der Beendigung der 500 ccm-Klasse in der Deutschen Meisterschaft im Jahre 1999 bietet die IG Königsklasse diesen besonderen Maschinen und ihren Fahrern eine Plattform. Zwischenzeitlich wurde die Serie um die Hubraumklassen 125 ccm und 250 ccm erweitert. Der zweifache deutsche Meister Reiner Scheidhauer aus Saarbrücken geht in der IG Königsklasse in der 125 ccm Klasse an den Start. Vom Veteranen-Fahrzeug-Verband (VFV) gibt es eine Sonderausstellung der Rennmaschinen 1960 bis 1993 in den Boxen 44-46 von historischen Original-Rennmaschinen bis Baujahr 1960. Die VFV-Sonderläufe für Motorräder finden am Samstag um 10.15 und 15.40 Uhr statt, sowie am Sonntag um 10.40 und 14.20 Uhr.

In der 125 ccm Klasse startet Ingo Emmerich (Nettersheim) auf einer Seel-Rennmaschine, Emmerich gewann 1974 den Deutschland-Grand Prix auf dem Nürburgring in der 50 ccm Klasse. Aus der Schweiz kommt Vizeweltmeister Rolf Blatter mit einer Morbidelli 125 ccm. Neben Grand Prix-Sieger Helmut Kassner kommt auch Bernd Kassner nach Hockenheim, beide pilotieren eine Suzuki RG 500 ccm. Prominentester Fahrer ist der gebürtige Südafrikaner Jon Ekerold, der 1980 Motorrad-Weltmeister in der 350 ccm Klasse wurde. Dort setzte er sich beim legendären Duell auf der Nordschleife vom Nürburgring gegen Toni Mang durch. Der Seitenwagen-Weltmeister von 1982 Werner Schwärzel aus Meissenheim präsentiert in Hockenheim seine Vierzylinder URS 500 ccm Straßenrennmaschine.

Als Gast kommt auch der zweifache Motorrad-Weltmeister Dieter Braun (Dielheim) nach Hockenheim, der vor 50 Jahren 1973 seinen zweiten WM-Titel auf einer Yamaha in der 250 ccm Klasse errang.

Im Bereich klassischer Automobile startet die VFV-GLPpro. Diese Serie hat sich innerhalb des Veteranen-Fahrzeug-Verbandes darauf spezialisiert, Gleichmäßigkeitsläufe auf der Rundstrecke auszutragen. Der Fahrzeugpark reicht dabei von Formel-Rennern über Tourenwagen und GT-Fahrzeugen bis hin zu Sportprototypen – zugelassen sind entsprechende Autos, die älter als 25 Jahre sind.

Die Eintrittspreise beginnen schon ab 10 Euro für ein Freitags-Ticket, die Tageskarten für Samstag und Sonntag kosten jeweils 18 Euro. Das Wochenendticket ist für 25 Euro erhältlich. Für Kinder unter 14 Jahren ist der Eintritt frei. Tickets gibt es an der Tageskasse direkt am Hockenheimring oder können vorher unter der Hotline +49(0)6205 950-222 bestellt werden.

Weitere Informationen über die Veranstaltung gibt es unter www.hockenheim-classics.de und über den Hockenheimring unter www.hockenheimring.de.