Valencia: Siege für Cruces, Esteban und Agius

Adrián Cruces #11: JuniorGP-Hauptdarsteller am Sonntag

Auf dem Circuit Ricardo Tormo ging am Wochenende das JuniorGP-Finale 2023 über die Bühne. Für die Österreicher Leo Rammerstorfer und Jakob Rosenthaler sowie den Schweizer Noah Dettwiler gab es jeweils Punkte.

Die Titelentscheidung waren sowohl in der Moto2-EM als auch in der JuniorGP-Klasse (vormals Junioren-WM) bereits vor vier Wochen in Aragón zu Gunsten von Senna Agius (Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team) und Ángel Piqueras (Team Estrella Galicia 0,0) gefallen.

Beim Saisonfinale in Valencia ging wegen des starken Windes zunächst zwei Tage lang nichts, danach gab es aber noch einmal spannende Action bis auf die letzten Meter. Die Pole-Position in der JuniorGP sicherte sich am Samstag Xabi Zurutuza, der 2024 im Red Bull KTM Ajo Team sein GP-Debütjahr in der Moto3-WM absolvieren wird.

Am Sonntag standen für die JuniorGP-Piloten noch zwei Rennen auf dem Programm. Im ersten Lauf feierte der aus Valencia stammende KTM-Pilot Adrián Cruces (Finetwork MIR Racing Team) einen Heimsieg. Auch im zweiten Rennen kreuzte er die Ziellinie als Erster, wurde wegen Überschreiten der «track limits» in der letzten Runde aber um einen Platz nach hinten versetzt. Den Sieg erbte somit GASGAS-Pilot Joel Esteban aus dem Aspar Junior Team, der 2024 teamintern in die Moto3-WM befördert wird.

Für die deutschsprachigen Nachwuchsfahrer gab es einige Punktgewinne zu vermelden: Der Österreicher Leo Rammerstorfer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team) landete im ersten Rennen auf Rang 12, sein Teamkollege und Landsmann Jakob Rosenthaler schaffte nach Sturz im ersten Lauf im letzten Rennen der Saison Rang 11. Der Schweizer Noah Dettwiler (Cuna de Campeones) punktete auf den Rängen 15 und 12 zweimal, obwohl er in Lauf 1 wegen Bummelns im Training ans Ende der Startaufstellung verbannt worden war.

Moto2-EM: Erfolgreiche Aufholjagd von Agius

Der Titel war Senna Agius schon seit Aragón sicher, in Valencia krönte der 18-jährige Australier seine Saison 2023 mit einem abschließenden EM-Sieg, ehe er 2024 den WM-Platz von Lukas Tulovic bei Liqui Moly Husqvarna Intact GP übernehmen wird.

Bemerkenswert: Weil Agius für Bummeln im Q2 bestraft worden war, fuhr er nur von Startplatz 17 los. Dennoch fing der Intact-Husqvarna-Fahrer im 18-Runden-Rennen den zunächst führenden Alberto Surra auf der Boscoscuro des Teams Ciatti noch ab und gewann letztendlich souverän. Platz 3 ging an Unai Orradre (STV Laglisse Racing).

JuniorGP-Ergebnis Rennen 1, Valencia (5. November):

1. Cruces, KTM, 17 Rdn in 28:33,724 min

2. Carpe, Husqvarna, + 0,052 sec

3. Piqueras, Honda, + 0,341

4. Zurutuza, KTM, + 0,427

5. Carraro, GASGAS, + 0,846

6. Lunetta, KTM, + 0,922

7. Esteban, GASGAS, + 0,978

8. Morosi, KTM, + 1,142

9. Roulstone, GASGAS, + 1,426

10. Llambias, Honda, + 1,616

11. O’Shea, Honda, + 10,273

12. Rammerstorfer, Husqvarna, + 17,612

13. Aditama, Honda, + 18,291

14. Uchiumi, KTM, + 18,401

15. Dettwiler, KTM, + 18,447



Out: Rosenthaler, Husqvarna

JuniorGP-Ergebnis Rennen 2, Valencia (5. November):

1. Esteban, GASGAS, 17 Rdn in 28:33,994 min

2. Cruces*, KTM

3. Lunetta, KTM, + 0,093 sec

4. Piqueras, Honda, + 0,160

5. Carpe, Husqvarna, + 0,242

6. Roulstone, GASGAS, + 0,450

7. Zurutuza, KTM, + 0,667

8. O’Shea, Honda, + 0,812

9. Carraro, GASGAS, + 0,921

10. Morosi, KTM, + 6,426

11. Rosenthaler, Husqvarna, + 11,666

12. Dettwiler, KTM, + 12,641

13. Moodley, KTM, + 13,482

14. O’Gorman, Honda, + 15,524

15. Shahril, Honlda, + 27,605



Out: Rammerstorfer, Husqvarna



*= 1 Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

JuniorGP-Endstand 2023 (nach 12 Rennen):

1. Piqueras 220. 2. Lunetta 138. 3. Carpe 137. 4. Esteban 132. 5. Cruces 123. 6. Zurutuza 120. 7. Roulstone 110. 8. Carraro 81. 9. Almansa 74. 10. O’Shea 69. – Ferner: 12. Rosenthaler 53. 19. Dettwiler 30. 22. Rammerstorfer 10.

Ergebnis Rennen Moto2-EM, Valencia (5. November):

1. Agius, Kalex, 18 Rdn in 28:42,173 min

2. Surra, Boscoscuro, + 3,258 sec

3. Orradre, Kalex, + 5,201

4. Roberto Garcia, Kalex, + 5,641

5. Ruiz, Kalex, + 14,802

6. Cardelus, Kalex, + 16,993

7. Biesiekirski, Kalex, + 20,439

8. Mongiardo, Boscoscuro, + 20,625

9. Ferrández, Boscoscuro, + 22,713

10. Rato, Kalex, + 27,600

11. Lopes, Boscoscuro, + 27,630

12. Wilford, Kalex, + 38,837

13. Tapia, Kalex, + 41,689

14. Paz, Kalex, + 1:03,329 min

15. Rehacek, Kalex, + 1:03,870

Moto2-EM-Endstand 2023 (nach 11 Rennen):

1. Agius 216 Punkte 2. Cardelús 149. 3. Surra 138. 4. Rato 113. 5. Garcia 107. 6. Orradre 98. 7. Ruiz 96. 8. Toledo 70. 9. Tatay 61. 10. Tapia 60.