Haunstetten : Müller/Maurer vainqueurs des Masters d'attelage '23

La course sur piste en sable de Haunstetten était très bien organisée. Les courses se sont terminées en trois heures. Imanuel Schramm/Hermann Bacher, David Pfeffer et Arne Friskovec/Sarah Strzewinski ont été les vainqueurs.

L'AMC Haunstetten aurait bien aimé présenter à son fidèle public son équipage de club Markus Brandhofer/Sandra Mollema, mais comme chacun sait, la Néerlandaise s'est cassé la clavicule à Mühldorf et a dû déclarer forfait.

Les champions d'Europe fraîchement élus ont toutefois été dignement représentés par un autre attelage de club de l'AMCH. Imanuel Schramm et son copilote de secours Hermann Bacher ont remporté la compétition des side-cars de justesse, avec seulement un point d'avance sur les frères et sœurs Manuel et Melanie Meier du MSC Berghaupten.

Dans le peloton mixte des solistes, David Pfeffer n'a pas pu être battu. Le Hoberger de 26 ans a remporté les quatre manches qu'il a disputées. Dennis Helfer a pris la deuxième place devant Dominik Werkstetter.

La dernière manche du Master d'attelage de cette année pour les équipes de side-cars avec licence B a donné du fil à retordre au chef organisateur Mario Siebert. La raison : alors qu'au début de la semaine, onze équipes figuraient encore sur son bulletin d'inscription, le nombre s'est réduit à seulement sept avant la course de Haunstetten.

"Quatre annulations, c'était déjà embêtant", a déclaré Siebert à ce sujet, "Nicole Standke a dû prendre son poste chez Airbus, on peut le comprendre, mais les autres..." Après une réunion de crise au sein de l'équipe d'organisation, le schéma de la course a été modifié sans hésiter et tout s'est ensuite déroulé comme prévu.

Arne Friskovec et sa copilote Sarah Strzewinski ont fait une excellente prestation. Le couple du MSC Mulmshorn a remporté les six manches. Contrairement aux autres équipes, les Allemands du Nord ont roulé sur la piste de sable parfaitement préparée avec des pneus de piste longue au lieu de pneus de speedway et ont également choisi en finale la piste extérieure, peu appréciée des autres. Jens Lorei/Ralf Bittner (MSC Echzell/MSC Nidda) ont terminé deuxièmes devant Fabian Müller/Peter Maurer du MSC Klein-Krotzenburg, qui ont ainsi remporté le Masters 2023.

Patrick Hermanns du MSC Wagenfeld a dû renoncer à sa copilote habituelle Sonja Dreyer pour des raisons d'agenda. Siebert et son équipe avaient donc trouvé une représentante en la personne de la Néerlandaise Angel Hovenstad. Mais avant la finale, le moteur de cette dernière est tombé en panne. Joachim Laur a alors rapidement mis son propre attelage à disposition pour la finale.

Résultats de la course sur sable de Haunstetten :

Side-car : 1. Imanuel Schramm/Hermann Bacher (AMC Haustetten) 13. 2. Manuel Meier/Melanie Meier (MSC Berghaupten) 12. 3. Raphael St. Milan/Benedikt Zapf (MSC Berghaupten) 7. 4. Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter (MSC Berghaupten) 5. 5. Ole Möller/Sindy Virágos (MSC Nordhastedt) 4. 6. Andreas Horn/Jack Düringer (AMC Haunstetten) 1.



Solo : 1. David Pfeffer 16 points. 2. Dennis Helfer 12. 3. Dominik Werkstetter 11. 4. Magnus Czekely 8. 5. Louis Tebbe 6. 6. Sebastian Adorjan 6. 7. Ralf Heraus 3. 8. Dennis Smith 2. 9. Sebastian Trapp 2.



Maîtres d'attelage : 1. Arne Friskovec/Sarah Strzewinski (MSC Mulmshorn) 18 points. 2. Jens Lorei/Ralf Bittner (MSC Echzell/MSC Nidda) 14. 3. Fabian Müller/Peter Maurer (MSC Klein-Krotzenburg) 10. 4. Joachim Martens/Des Vanzonhoven (B) 7. 5. Patrick Hermanns/Angel Hovenstad (MSC Wagenfeld/NL), 5. 6. Joachim Laur/Tobias Schneider (AMC Haunstetten) 5. 7. Anthony Sarrailh/Benjamin Gregoire (F) 3.

Masters d'attelage Classement final : 1. Müller/Maurer 42 points. 2. Friskovec/Strzewinski 28. 3. Lorei/Bittner 22. 4. Sarrailh/Gregoire 15. 5. Martens/Vanzonhoven 14. 6. Laur/Schneider 13. 7. Hermanns/Hovenstad 9.