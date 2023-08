Melsungen: Fabian Müller/Peter Maurer Bahnpokalsieger 06.08.2023 - 21:29 Von Rudi Hagen

© Pfaff/MSC Melsungen Podest in Melsungen mit den Bahnpokalsiegern Fabian Müller und Peter Maurer

Das Grasbahnrennen in Melsungen musste am Sonntag 14.30 Uhr abgesagt werden. Ein eineinhalbstündiger Platzregen hatte die Grasbahn unter Wasser gesetzt. Klug: Schon am Tag zuvor wurden die Bahnpokalsieger gesucht.