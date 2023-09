Haunstetten: O vencedor de Müller/Maurer foi o vencedor do Masters '23

O AMC Haunstetten teria gostado de apresentar a sua equipa Markus Brandhofer/Sandra Mollema ao seu público fiel, mas, como é sabido, a holandesa partiu a clavícula em Mühldorf e teve de faltar.

Os recém-coroados campeões europeus foram dignamente representados por outra equipa do clube AMCH. Imanuel Schramm, com o copiloto temporário Hermann Bacher, venceu a competição de sidecar por uma margem de apenas um ponto, à frente dos irmãos Manuel e Melanie Meier, da MSC Berghaupten.

David Pfeffer foi imbatível na competição mista de solistas. O jovem Hoberger, de 26 anos, venceu as suas quatro provas. Em segundo lugar ficou Dennis Helfer, à frente de Dominik Werkstetter.

A última ronda do Sidecar Masters deste ano, para equipas de sidecar com licença B, causou muitas dores de cabeça ao organizador Mario Siebert. A razão: no início da semana, havia onze equipas na sua lista de inscritos, mas à hora da corrida em Haunstetten, o número tinha caído para apenas sete.

"Quatro cancelamentos, o que foi aborrecido", diz Siebert, "Nicole Standke teve de fazer um turno na Airbus, o que é compreensível, mas os outros..." Após uma reunião de crise na equipa organizadora, o programa da corrida foi alterado sem mais demoras e tudo correu bem.

Arne Friskovec e a copiloto Sarah Strzewinski tiveram um excelente desempenho. O casal do MSC Mulmshorn venceu as seis mangas. Ao contrário das outras equipas, os alemães do norte correram na pista de areia perfeitamente preparada com pneus de pista longa em vez de pneus de velocidade e também escolheram a pista exterior na final, que não foi apreciada pelos outros. Jens Lorei/Ralf Bittner (MSC Echzell/MSC Nidda) ficaram em segundo lugar, à frente de Fabian Müller/Peter Maurer da MSC Klein-Krotzenburg, que assim conquistaram a vitória no Masters 2023.

Patrick Hermanns, da MSC Wagenfeld, teve de prescindir da sua copiloto habitual, Sonja Dreyer, por motivos de agenda. Siebert e a sua equipa encontraram um substituto para ela, Angel Hovenstad, dos Países Baixos. O seu motor avariou-se antes da final. Joachim Laur disponibilizou então a sua própria equipa para a corrida final, sem mais demoras.

Resultados da corrida em pista de areia de Haunstetten:

Sidecar: 1º Imanuel Schramm/Hermann Bacher (AMC Haustetten) 13. 2º Manuel Meier/Melanie Meier (MSC Berghaupten) 12. 3º Raphael St. Milan/Benedikt Zapf (MSC Berghaupten) 7. 4. Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter (MSC Berghaupten) 5. 5. Ole Möller/Sindy Virágos (MSC Nordhastedt) 4. 6. Andreas Horn/Jack Düringer (AMC Haunstetten) 1.



Solo: 1º David Pfeffer 16 pontos. 2º Dennis Helfer 12. 3º Dominik Werkstetter 11. 4º Magnus Czekely 8. 5º Louis Tebbe 6. 6º Sebastian Adorjan 6. 7º Ralf Heraus 3. 8º Dennis Smith 2. 9º Sebastian Trapp 2.



Mestres de carruagens: 1º Arne Friskovec/Sarah Strzewinski (MSC Mulmshorn) 18 pontos. 2º Jens Lorei/Ralf Bittner (MSC Echzell/MSC Nidda) 14. 3º Fabian Müller/Peter Maurer (MSC Klein-Krotzenburg) 10. 4º Joachim Martens/Des Vanzonhoven (B) 7. 5º Patrick Hermanns/Angel Hovenstad (MSC Wagenfeld/NL), 5. 6º Joachim Laur/Tobias Schneider (AMC Haunstetten) 5. 7º Anthony Sarrailh/Benjamin Gregoire (F) 3.

Carriage Masters Classificação final: 1. Müller/Maurer 42 pontos. 2. Friskovec/Strzewinski 28. 3. Lorei/Bittner 22. 4. Sarrailh/Gregoire 15. 5. Martens/Vanzonhoven 14. 6. Laur/Schneider 13. 7. Hermanns/Hovenstad 9.