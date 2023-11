Philipp Öttl : au GMT94, une R1 proche de celle de Rea

Le GMT94 entretient de bonnes relations avec Yamaha depuis de nombreuses années dans le championnat du monde d'endurance. En 2019, l'équipe française est passée au championnat du monde Supersport, et depuis 2023, elle est également active dans le championnat du monde Superbike. Avec le rookie Lorenzo Baldassarri, l'équipe s'est toutefois retrouvée sur la paille, l'Italien n'a marqué que 20 points et n'a terminé la saison qu'à la 18e place du championnat du monde.



"2023 a été une année difficile, bien que nous ayons eu une moto préparée par Yamaha et que nous disposions d'un excellent personnel avec notre technicien en chef Manuel Cappelletti. Mais Lorenzo a eu du mal, à part lors des dernières courses, mais c'était trop tard", a regretté le directeur de l'équipe Christophe Guyot.

Alors que Baldassarri retournera probablement dans la catégorie Supersport, Guyot a engagé l'Allemand Philipp Öttl pour le championnat du monde Superbike 2024 - SPEEDWEEK.com en a parlé en exclusivité le 6 novembre.



"Je suis excité et très heureux", a assuré Guyot, 61 ans. "Philipp est extrêmement motivé, il a fait une très bonne saison 2023. Personnellement, toute l'équipe et Yamaha, nous sommes heureux qu'il nous rejoigne. Nous visons le top 10 avec lui. Avant le début de la saison, Philipp testera six jours avec sa moto d'engagement et passera en plus au moins dix jours sur une moto d'entraînement".

Fait réjouissant pour Öttl : le GMT94 lui propose un matériel presque identique à celui dont bénéficient Jonathan Rea dans l'équipe officielle d'usine et Dominique Aegerter dans le Giansanti Racing Team.



"Le moteur est construit par Yamaha, l'électronique est identique, de même que le bras oscillant et le cadre", énumère Guyot. "Les seules différences sont les jantes PVM, l'amortisseur de direction et la batterie - rien de plus. S'il y a de nouvelles pièces, nous les aurons peut-être deux courses plus tard que les pilotes d'usine Jonathan Rea et Andrea Locatelli".