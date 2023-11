Philipp Öttl: Na GMT94 uma R1 quase igual à do Rea

Philipp Öttl chegou a um acordo com a equipa Yamaha GMT94 para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. O chefe de equipa Christophe Guyot revela as diferenças entre a sua R1 e uma moto de fábrica.

A GMT94 tem uma boa relação com a Yamaha desde há muitos anos no Campeonato do Mundo de Resistência. A equipa francesa mudou para o Campeonato do Mundo de Supersport em 2019 e também tem estado ativa no Campeonato do Mundo de Superbike desde 2023. No entanto, o estreante Lorenzo Baldassarri foi uma causa perdida; o italiano só marcou 20 pontos e terminou a temporada em 18º lugar no Campeonato do Mundo.



"2023 foi um ano difícil, apesar de termos uma moto preparada pela Yamaha e estarmos numa excelente posição com o nosso técnico-chefe Manuel Cappelletti. Mas Lorenzo teve dificuldades, exceto nas últimas corridas, mas já era tarde demais", lamentou o Diretor de Equipa Christophe Guyot.

Enquanto Baldassarri deverá regressar à categoria Supersport, Guyot assinou contrato com o piloto alemão Philipp Öttl para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 - SPEEDWEEK.com noticiou em exclusivo a 6 de novembro.



"Estou entusiasmado e muito feliz", disse Guyot, de 61 anos. "O Philipp está extremamente motivado, fez uma época forte em 2023 e eu, pessoalmente, toda a equipa e a Yamaha estamos felizes por ele se juntar a nós. O nosso objetivo é chegar ao top 10 com ele. Antes do início da época, o Philipp vai passar seis dias a testar a sua moto de corrida e pelo menos dez dias numa moto de treino."

Boas notícias para Öttl: a GMT94 oferece-lhe material quase idêntico ao de Jonathan Rea na equipa de trabalho oficial e de Dominique Aegerter na Giansanti Racing Team.



"O motor é construído pela Yamaha, a eletrónica é idêntica, assim como o braço oscilante e o quadro", disse Guyot. "As únicas diferenças são as jantes PVM, o amortecedor de direção e a bateria, nada mais. Se houver peças novas, podemos recebê-las duas corridas mais tarde do que os pilotos de fábrica Jonathan Rea e Andrea Locatelli."