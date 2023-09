Pardubitz : résultat surprenant lors du 75e Casque d'or

Tandis que Kevin Wölbert était placé dans les groupes de quart de finale de la course Casque d'or de Pardubitz, en République tchèque, tous les autres participants allemands ont dû passer par les groupes de qualification - et ont tous échoué. Dans son groupe, Kai Huckenbeck était à égalité de points avec David Bellego et Petr Chlupac. Mais comme le Français Bellego avait une victoire de manche à son actif, Chlupac et Huckenbeck étaient éliminés. Il manquait un point à Norick Blödorn dans son groupe et Celina Liebmann a terminé dernière de son groupe.

En quarts de finale, Wölbert a réussi à se hisser à la troisième place du classement général dans le troisième groupe, ce qui lui a permis d'accéder aux demi-finales, tandis que d'autres, comme l'ex-champion du monde Chris Holder, qui fêtait son 36e anniversaire, ou Szymon Wozniak, qui courra en GP de speedway l'année prochaine, ont échoué.

Dans les groupes de demi-finale, le futur vainqueur Timo Lahti s'est sauvé en remportant sa dernière manche, alors qu'il manquait une victoire à Wölbert pour aller plus loin. Wölbert était à égalité de points avec Nicolas Covatti et Bartosz Smektala, mais comme Covatti avait remporté une manche, ce dernier était en finale et Smektala et Wölbert en petite finale.

Wölbert a terminé la petite finale à la deuxième place, ce qui lui a valu la huitième place au classement général, avant que le casque d'or ne soit attribué lors de la grande finale de six tours. Le favori Jason Doyle a été victime d'un problème technique à la fin du premier tour, lors d'une attaque sur le leader Jakub Jamrog. Timo Lahti, qui occupait entre-temps la quatrième place, a fait mieux et a dépassé le Polonais à la fin du quatrième des six tours. Il a pu conserver la tête et devenir le premier Finlandais à remporter le casque d'or de Pardubitz, à la surprise générale, devant Jakub Jamrog et Dimitri Bergé.

Résultats de la course au casque d'or de Pardubitz/CZ :



Tour préliminaire :



Groupe 1 : 1. Andreas Lyager (DK), 9 points, 2. Rohan Tungate (AUS), 8, 3. David Bellego (F), 7. Eliminés : 4. Petr Chlupac (CZ), 7, 5. Kai Huckenbeck (D), 7, 6. Jakub Valkovic (SK), 0.



Groupe 2 : 1. Chris Holder (AUS), 10 points, 2. Jakub Jamrog (PL), 9, 3. Oliver Berntzon (S), 6. éliminés : 4. Daniel Klima (CZ), 5. Norick Blödorn (D), 5, 6. Matous Kamenik (CZ), 2



Groupe 3 : 1. Niels-Kristian Iversen (DK), 10 points, 2. Paco Castagna (I), 8, 3. Marko Levishyn (UA), 8. éliminés : 4. Jan Jenicek (CZ), 4, 5. Antonio Lindbäck (S), 4, 6. Celina Liebmann (D), 3



Groupe 4 : 1. Nicolas Covatti (I), 10 points, 2. Bartosz Smektala (PL), 9, 3. Jacob Thorssell (S), 8. Éliminés : 4. Luke Becker (USA), 6, 5. Hans Andersen (DK), 3, 6. Eduard Krcmar (CZ), 2.



Quarts de finale :



Groupe 1 : 1. Andreas Lyager (DK), 9 points, 2. Jason Doyle (AUS), 9, 3. Jakub Jamrog (PL), 8. Éliminés : 4. Rasmus Jensen (DK), 6, 5. Szymon Wozniak (PL), 5, 6. Marko Levishyn (UA), 3.



Groupe 2 : 1. Nicolas Covatti (I), 10 points, 2. Adam Ellis (GB), 8, 3. Matej Zagar (SLO), 8. éliminés : 4. Vaclav Milik (CZ), 7, 5. Oliver Berntzon (S), 5, 6. Rohan Tungate (AUS), 0



Groupe 3 : 1. Bartosz Smektala (PL), 10 points, 2. Timo Lahti (FIN), 9, 3. Kevin Wölbert (D), 8. éliminés : 4. Jan Kvech (CZ), 6, 5. Niels-Kristian Iversen (DK), 5, 6. David Bellego (F), 0



Groupe 4 : 1. Jaimon Lidsey (AUS), 10 points, 2. Dimitri Bergé (F), 8, 3. Andzejs Lebedevs (LV), 8. éliminés : 4. Chris Holder (AUS), 7, 5. Paco Castagna (I), 2, 6. Jacob Thorssell (S), 1



Demi-finales :



Groupe 1 : 1. Andreas Lyager (DK), 10 points, 2. Jakub Jamrog (PL), 8, 3. Timo Lahti (FIN), 7. Eliminés : 4. Adam Ellis (GB), 7, 5. Jaimon Lidsey (AUS), 5, 6. Andzejs Lebedevs (LV), 4



Groupe 2 : 1. Jason Doyle (AUS), 10 points, 2. Dimitri Bergé (F), 7, 3. Nicolas Covatti (I), 6. Eliminés : 4. Bartosz Smektala (PL), 6, 5. Kevin Wölbert (D), 6, 6. Matej Zagar (SLO), 5.



Petite finale : 1. Adam Ellis (GB), 2. Kevin Wölbert (D), 3. Matej Zagar (SLO), 4. Jaimon Lidsey (AUS), 5. Bartosz Smektala (PL), 6. Andzejs Lebedevs (LV)



Finale : 1. Timo Lahti (FIN), 2. Jakub Jamrog (PL), 3. Dimitri Bergé, 4. Andreas Lyager (DK), 5. Nicolas Covatti (I), 6. Jason Doyle (AUS), A