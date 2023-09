Pardubitz: risultato sorprendente al 75° Goldhelm

Per la prima volta il casco d'oro di Pardubitz va alla Finlandia dopo la vittoria di Timo Lahti nella finale su sei turni. Kevin Wölbert è stato il miglior tedesco a raggiungere la piccola finale.

Mentre Kevin Wölbert è stato selezionato per i gruppi dei quarti di finale della Gold Helmet Race di Pardubice, in Repubblica Ceca, tutti gli altri partecipanti tedeschi hanno dovuto passare attraverso i gruppi di qualificazione - e tutti hanno fallito. Kai Huckenbeck era a pari punti con David Bellego e Petr Chlupac nel suo gruppo. Ma poiché il francese Bellego aveva una vittoria di manche all'attivo, Chlupac e Huckenbeck sono rimasti fuori. Norick Blödorn ha perso un punto nel suo gruppo e Celina Liebmann è arrivata ultima nel suo gruppo.

Nei quarti di finale, Wölbert ha ottenuto il terzo posto assoluto nel terzo gruppo e quindi l'accesso alle semifinali, mentre l'ex campione del mondo Chris Holder, nel giorno del suo 36° compleanno, o Szymon Wozniak, che correrà nel GP di Speedway l'anno prossimo, tra gli altri, hanno fallito.

Nei gruppi di semifinale, il vincitore finale Timo Lahti si è salvato per la finale con una vittoria nella sua ultima manche, mentre a Wölbert è mancata una vittoria per avanzare. Wölbert era a pari punti con Nicolas Covatti e Bartosz Smektala, ma dato che Covatti aveva vinto una manche, quest'ultimo era in finale e Smektala e Wölbert nella piccola finale.

Wölbert ha concluso la piccola finale al secondo posto, classificandosi ottavo in classifica generale, prima che il casco d'oro venisse assegnato nella grande finale di sei giri. Il favorito Jason Doyle si è ritirato per un guasto tecnico verso la fine del primo giro, quando ha attaccato il leader Jakub Jamrog. Timo Lahti, che nel frattempo si trovava al quarto posto, ha fatto meglio e ha passato il polacco alla fine del quarto dei sei giri, è riuscito a mantenere la testa della corsa e a sorpresa è diventato il primo finlandese a vincere il Casco d'Oro Pardubitz davanti a Jakub Jamrog e Dimitri Bergé.

Risultati gara Goldhelm Pardubitz/CZ:



Turno preliminare:



Gruppo 1: 1. Andreas Lyager (DK), 9 punti, 2. Rohan Tungate (AUS), 8, 3. David Bellego (F), 7. Eliminati: 4. Petr Chlupac (CZ), 7, 5. Kai Huckenbeck (D), 7, 6. Jakub Valkovic (SK), 0



Gruppo 2: 1. Chris Holder (AUS), 10 punti, 2. Jakub Jamrog (PL), 9, 3. Oliver Berntzon (S), 6. Eliminati: 4. Daniel Klima (CZ), 5. Norick Blödorn (D), 5, 6. Matous Kamenik (CZ), 2



Gruppo 3: 1. Niels-Kristian Iversen (DK), 10 punti, 2. Paco Castagna (I), 8, 3. Marko Levishyn (UA), 8. eliminati: 4. Jan Jenicek (CZ), 4, 5. Antonio Lindbäck (S), 4, 6. Celina Liebmann (D), 3



Gruppo 4: 1° Nicolas Covatti (I), 10 punti, 2° Bartosz Smektala (PL), 9, 3° Jacob Thorssell (S), 8. eliminati: 4° Luke Becker (USA), 6, 5° Hans Andersen (DK), 3, 6° Eduard Krcmar (CZ), 2



Quarti di finale:



Gruppo 1: 1. Andreas Lyager (DK), 9 punti, 2. Jason Doyle (AUS), 9, 3. Jakub Jamrog (PL), 8. Eliminati: 4. Rasmus Jensen (DK), 6, 5. Szymon Wozniak (PL), 5, 6. Marko Levishyn (UA), 3



Gruppo 2: 1. Nicolas Covatti (I), 10 punti, 2. Adam Ellis (GB), 8, 3. Matej Zagar (SLO), 8. Eliminati: 4. Vaclav Milik (CZ), 7, 5. Oliver Berntzon (S), 5, 6. Rohan Tungate (AUS), 0



Gruppo 3: 1. Bartosz Smektala (PL), 10 punti, 2. Timo Lahti (FIN), 9, 3. Kevin Wölbert (D), 8. Eliminati: 4. Jan Kvech (CZ), 6, 5. Niels-Kristian Iversen (DK), 5, 6. David Bellego (F), 0



Gruppo 4: 1. Jaimon Lidsey (AUS), 10 punti, 2. Dimitri Bergé (F), 8, 3. Andzejs Lebedevs (LV), 8. eliminati: 4. Chris Holder (AUS), 7, 5. Paco Castagna (I), 2, 6. Jacob Thorssell (S), 1



Semifinali:



Gruppo 1: 1° Andreas Lyager (DK), 10 punti, 2° Jakub Jamrog (PL), 8, 3° Timo Lahti (FIN), 7. Eliminati: 4° Adam Ellis (GB), 7, 5° Jaimon Lidsey (AUS), 5, 6° Andzejs Lebedevs (LV), 4



Gruppo 2: 1. Jason Doyle (AUS), 10 punti, 2. Dimitri Bergé (F), 7, 3. Nicolas Covatti (I), 6. Eliminati: 4. Bartosz Smektala (PL), 6, 5. Kevin Wölbert (D), 6, 6. Matej Zagar (SLO), 5



Piccola finale: 1. Adam Ellis (GB), 2. Kevin Wölbert (D), 3. Matej Zagar (SLO), 4. Jaimon Lidsey (AUS), 5. Bartosz Smektala (PL), 6. Andzejs Lebedevs (LV)



Finale: 1° Timo Lahti (FIN), 2° Jakub Jamrog (PL), 3° Dimitri Bergé, 4° Andreas Lyager (DK), 5° Nicolas Covatti (I), 6° Jason Doyle (AUS), A