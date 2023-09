Pardubitz: resultado surpreendente na 75ª Goldhelm

Enquanto Kevin Wölbert foi apurado para os quartos de final da Gold Helmet Race em Pardubice, na República Checa, todos os outros participantes alemães tiveram de passar pelos grupos de qualificação - e todos falharam. Kai Huckenbeck estava em igualdade de pontos com David Bellego e Petr Chlupac no seu grupo. Mas como o francês Bellego tinha uma vitória na prova eliminatória, Chlupac e Huckenbeck ficaram de fora. Norick Blödorn ficou a um ponto no seu grupo e Celina Liebmann terminou em último lugar no seu grupo.

Nos quartos de final, Wölbert alcançou o terceiro lugar geral no terceiro grupo e, assim, passou às meias-finais, enquanto o antigo Campeão do Mundo Chris Holder, no seu 36º aniversário, ou Szymon Wozniak, que irá correr no GP de Speedway no próximo ano, entre outros, falharam.

Nos grupos das meias-finais, o eventual vencedor Timo Lahti salvou-se para a final com uma vitória na sua última bateria, enquanto Wölbert ficou a uma vitória de avançar. Wölbert estava empatado em pontos com Nicolas Covatti e Bartosz Smektala, mas como Covatti tinha vencido a eliminatória, este último estava na final e Smektala e Wölbert na final pequena.

Wölbert terminou a final pequena em segundo lugar, o que o colocou em oitavo lugar na geral, antes de o capacete de ouro ser entregue na grande final de seis voltas. O favorito Jason Doyle retirou-se com um defeito técnico no final da primeira volta, quando atacou o líder Jakub Jamrog. Timo Lahti, que entretanto estava em quarto lugar, fez melhor e passou o polaco no final da quarta das seis voltas, conseguiu manter a liderança e, surpreendentemente, tornou-se o primeiro finlandês a ganhar o Capacete de Ouro Pardubitz, à frente de Jakub Jamrog e Dimitri Bergé.

Resultados da corrida Goldhelm Pardubitz/CZ:



Ronda preliminar:



Grupo 1: 1. Andreas Lyager (DK), 9 pontos, 2. Rohan Tungate (AUS), 8, 3. David Bellego (F), 7. Eliminados: 4. Petr Chlupac (CZ), 7, 5. Kai Huckenbeck (D), 7, 6. Jakub Valkovic (SK), 0



Grupo 2: 1. Chris Holder (AUS), 10 pontos, 2. Jakub Jamrog (PL), 9, 3. Oliver Berntzon (S), 6. Eliminados: 4. Daniel Klima (CZ), 5. Norick Blödorn (D), 5, 6. Matous Kamenik (CZ), 2



Grupo 3: 1. Niels-Kristian Iversen (DK), 10 pontos, 2. Paco Castagna (I), 8, 3. Marko Levishyn (UA), 8. eliminados: 4. Jan Jenicek (CZ), 4, 5. Antonio Lindbäck (S), 4, 6. Celina Liebmann (D), 3



Grupo 4: 1º Nicolas Covatti (I), 10 pontos, 2º Bartosz Smektala (PL), 9, 3º Jacob Thorssell (S), 8. Eliminados: 4º Luke Becker (EUA), 6, 5º Hans Andersen (DK), 3, 6º Eduard Krcmar (CZ), 2



Quartos de final:



Grupo 1: 1. Andreas Lyager (DK), 9 pontos, 2. Jason Doyle (AUS), 9, 3. Jakub Jamrog (PL), 8. Eliminados: 4. Rasmus Jensen (DK), 6, 5. Szymon Wozniak (PL), 5, 6. Marko Levishyn (UA), 3



Grupo 2: 1. Nicolas Covatti (I), 10 pontos, 2. Adam Ellis (GB), 8, 3. Matej Zagar (SLO), 8. Eliminados: 4. Vaclav Milik (CZ), 7, 5. Oliver Berntzon (S), 5, 6. Rohan Tungate (AUS), 0



Grupo 3: 1. Bartosz Smektala (PL), 10 pontos, 2. Timo Lahti (FIN), 9, 3. Kevin Wölbert (D), 8. eliminado: 4. Jan Kvech (CZ), 6, 5. Niels-Kristian Iversen (DK), 5, 6. David Bellego (F), 0



Grupo 4: 1. Jaimon Lidsey (AUS), 10 pontos, 2. Dimitri Bergé (F), 8, 3. Andzejs Lebedevs (LV), 8. eliminados: 4. Chris Holder (AUS), 7, 5. Paco Castagna (I), 2, 6. Jacob Thorssell (S), 1



Semifinais:



Grupo 1: 1º Andreas Lyager (DK), 10 pontos, 2º Jakub Jamrog (PL), 8, 3º Timo Lahti (FIN), 7. Eliminados: 4º Adam Ellis (GB), 7, 5º Jaimon Lidsey (AUS), 5, 6º Andzejs Lebedevs (LV), 4



Grupo 2: 1. Jason Doyle (AUS), 10 pontos, 2. Dimitri Bergé (F), 7, 3. Nicolas Covatti (I), 6. Eliminados: 4. Bartosz Smektala (PL), 6, 5. Kevin Wölbert (D), 6, 6. Matej Zagar (SLO), 5



Final pequena: 1. Adam Ellis (GB), 2. Kevin Wölbert (D), 3. Matej Zagar (SLO), 4. Jaimon Lidsey (AUS), 5. Bartosz Smektala (PL), 6. Andzejs Lebedevs (LV)



Final: 1º Timo Lahti (FIN), 2º Jakub Jamrog (PL), 3º Dimitri Bergé, 4º Andreas Lyager (DK), 5º Nicolas Covatti (I), 6º Jason Doyle (AUS), A