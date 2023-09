Mémorial Tomicek : victoire de Szymon Wozniak à Prague

Depuis 1969, une course commémorative est organisée le lendemain de la course Casque d'or, en mémoire de Lubos Tomicek, décédé en 1968 à Pardubitz à l'âge de 34 ans. Outre le Grand Prix, cette course compte parmi les temps forts sportifs de Prague, la capitale tchèque, et est depuis bien ancrée dans le calendrier des courses.

Après ses performances lors de la course du "Ruban d'or" ainsi que lors de la course du Casque d'or à Pardubitz, le champion allemand des moins de 21 ans Norick Blödorn aurait également fait partie des participants, mais l'Allemand du Nord était sollicité dans la ligue britannique lors d'une course nouvellement programmée à Manchester et a donc couru là-bas et non à Prague. Du point de vue allemand, Celina Liebmann était la seule participante et s'est classée avant-dernière avec deux points. Lors de son heat d'ouverture, la Bavaroise a terminé devant l'expérimenté international Paco Castagna et a obtenu un point supplémentaire lorsque Tino Bouin a chuté.

Après 20 manches, les cinq premiers du jour se sont rendus en finale décisive, le meilleur score étant jusqu'alors le Danois Rasmus Jensen. Curieusement, en finale, les plus forts des séries se sont retrouvés en queue de peloton, tandis que Szymon Wozniak et Jan Kvech ont terminé en tête et que Peter Kildemand a pris la troisième place.

Résultats du Lubos Tomicek Memorial Prague/CZ :

1. Szymon Wozniak (PL), 11 points de présélection.

2. Jan Kvech (CZ), 11 points.

3. Peter Kildemand (DK), 12 points.

4. Andzejs Lebedevs (LV), 12 points.

5. Rasmus Jensen (DK), 13

6. Vaclav Milik (CZ), 10

7. Antonio Lindbäck (S), 10

8. Patryk Wojdylo (PL), 8

9. Daniel Klima (CZ), 7

10. Petr Chlupac (CZ), 6

11. Rohan Tungate (AUS), 6

12. Marko Lewiszyn (UA), 5

13. Paco Castagna (I), 3

14. Adam Bednar (CZ), 3

15. Celina Liebmann (D), 2

16. Tino Bouin (F), 1



Finale : 1. Szymon Wozniak, 2. Jan Kvech, 3. Peter Kildemand, 4. Andzejs Lebedevs, 5. Rasmus Jensen