Memorial Tomicek: vittoria di Szymon Wozniak a Praga

Dal 1969, il giorno successivo alla Corsa dei Caschi d'Oro si tiene una gara commemorativa in memoria di Lubos Tomicek, morto a Pardubice nel 1968 all'età di 34 anni. Insieme al Gran Premio, questa gara è uno dei momenti sportivi più importanti della capitale ceca, Praga, e da allora è rimasta saldamente ancorata al calendario delle corse.

Dopo le sue prestazioni alla gara per il "Nastro d'Oro" e al Casco d'Oro di Pardubitz, il campione tedesco U21 Norick Blödorn avrebbe dovuto essere tra i partecipanti, ma il nord-tedesco è stato sfidato nel campionato britannico in una gara riprogrammata a Manchester e quindi ha corso lì e non a Praga. Dal punto di vista tedesco, Celina Liebmann è stata l'unica partecipante e si è classificata penultima con due punti. Nella manche d'apertura, la bavarese ha preceduto l'esperto internazionale Paco Castagna e ha ottenuto un altro punto in seguito alla caduta di Tino Bouin.

Dopo 20 manches, i primi cinque classificati della giornata sono passati alla finale decisiva, con il danese Rasmus Jensen che ha ottenuto il maggior numero di punti fino a quel momento. Curiosamente, i più forti delle manches sono finiti nelle retrovie della finale, mentre Szymon Wozniak e Jan Kvech hanno conquistato i primi posti e Peter Kildemand è arrivato terzo.

Risultati Memorial Lubos Tomicek Praga/CZ:

1° Szymon Wozniak (PL), 11 punti preliminari.

2° Jan Kvech (CZ), 11

3° Peter Kildemand (DK), 12

4° Andzejs Lebedevs (LV), 12

5 Rasmus Jensen (DK), 13

6° Vaclav Milik (CZ), 10

7° Antonio Lindbäck (S), 10

8° Patryk Wojdylo (PL), 8

9° Daniel Klima (CZ), 7

10° Petr Chlupac (CZ), 6

11 Rohan Tungate (AUS), 6

12 Marko Lewiszyn (UA), 5

13° Paco Castagna (I), 3

14 Adam Bednar (CZ), 3

15° Celina Liebmann (D), 2

16° Tino Bouin (F), 1



Finale: 1. Szymon Wozniak, 2. Jan Kvech, 3. Peter Kildemand, 4. Andzejs Lebedevs, 5. Rasmus Jensen