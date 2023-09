Memorial Tomicek: Vitória de Szymon Wozniak em Praga

Desde 1969, realiza-se uma corrida memorial no dia seguinte à Corrida do Capacete de Ouro em memória de Lubos Tomicek, que morreu em Pardubice em 1968, com 34 anos. Juntamente com o Grande Prémio, esta corrida é um dos pontos altos do desporto na capital checa, Praga, e tem estado firmemente ancorada no calendário de corridas desde então.

Depois das suas prestações na corrida para a "Fita de Ouro", bem como no Capacete de Ouro em Pardubitz, o campeão alemão sub-21 Norick Blödorn teria estado entre os participantes, mas o norte-alemão foi desafiado na Liga Britânica numa corrida remarcada em Manchester e, portanto, correu lá e não em Praga. Do ponto de vista alemão, Celina Liebmann foi a única participante e terminou em penúltimo lugar com dois pontos. Na sua primeira manga, a bávara terminou à frente do internacionalmente experiente Paco Castagna e conseguiu mais um ponto quando Tino Bouin caiu.

Após 20 mangas, os cinco primeiros do dia passaram à final decisiva, com o dinamarquês Rasmus Jensen a conquistar o maior número de pontos até então. Curiosamente, os mais fortes das mangas acabaram por ficar no fundo do pelotão na final, enquanto Szymon Wozniak e Jan Kvech ficaram com os primeiros lugares e Peter Kildemand terminou em terceiro.

Resultados do Lubos Tomicek Memorial Praga/CZ:

1º Szymon Wozniak (PL), 11 pontos preliminares.

2º Jan Kvech (CZ), 11

3º Peter Kildemand (DK), 12

4º Andzejs Lebedevs (LV), 12

5º Rasmus Jensen (DK), 13

6º Vaclav Milik (CZ), 10

7º Antonio Lindbäck (S), 10

8º Patryk Wojdylo (PL), 8

9º Daniel Klima (CZ), 7

10º Petr Chlupac (CZ), 6

11 Rohan Tungate (AUS), 6

12 Marko Lewiszyn (UA), 5

13º Paco Castagna (I), 3

14 Adam Bednar (CZ), 3

15º Celina Liebmann (D), 2

16º Tino Bouin (F), 1



Final: 1. Szymon Wozniak, 2. Jan Kvech, 3. Peter Kildemand, 4. Andzejs Lebedevs, 5. Rasmus Jensen