Liga polaca: Por qué Kevin Wölbert cambia de club

Kevin Wölbert sólo disputó cinco carreras con su club de Rzeszow en la temporada 2023, en las que sumó una media de 2,1 puntos por carrera, lo que le situó entre los diez mejores pilotos de la 2ª Liga polaca. Sin embargo, el piloto de 34 años se encontró en el banquillo de suplentes tras la carrera a domicilio en Gniezno y no volvió a la acción después.

Para Wölbert, que durante años ha sido uno de los más estables anotadores de puntos de la 2ª división, se trataba de una situación insatisfactoria que debería cambiar para la nueva temporada. "Punto 1, creo que todo el mundo ha visto que no he tenido la oportunidad de correr aparte de cinco carreras. No puedo decir por qué, si no le gustaba al entrenador o qué. No puede haber sido por rendimiento", dijo Wölbert a SPEEDWEEK.com. "En Rzeszow me dijeron que cualquiera puede tener una mala carrera y en Gniezno tuve problemas de encendido. Tampoco me pareció bien que dijeran que no había ido a entrenar, y no fue así. Aparte de la única carrera en la que obtuve dos ceros, siempre sumé puntos. Entonces me senté en el banquillo, que no era mi plan en absoluto, y luego no pude cambiar. Eso terminó de decidirme".

Sin Wölbert en la alineación, el ambicioso club de Rzeszow alcanzó la final de la 2ª liga, que en realidad es la 3ª, y ascendió a la 1ª tras vencer al Gniezno. El Heidhofer se unirá al mismo rival la próxima temporada.

"Al igual que mis anteriores clubes, el Gniezno aspira al ascenso, y como subcampeón de este año no tiene nada que ocultar", declaró Wölbert para explicar por qué se decidió por el club de la voivodía de la Gran Polonia. Antes de que el tetracampeón alemán decidiera cambiar de aires, también hubo conversaciones con el AC Landshut. "Pasaron por mi representante, pero luego nadie se puso en contacto. Como tenía varios contactos, me decidí por el Gniezno".