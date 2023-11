Ligue polonaise : pourquoi Kevin Wölbert change de club

Kevin Wölbert n'a disputé que cinq courses pour son club de Rzeszow au cours de la saison 2023. Lors de ces courses, il a obtenu en moyenne 2,1 points par manche, ce qui le place dans le top 10 des pilotes de la deuxième ligue polonaise. Néanmoins, l'homme de 34 ans s'est retrouvé sur le banc de touche après la course à l'extérieur à Gnesen (Gniezno) et n'est plus entré en jeu par la suite.

Pour Wölbert, qui fait partie depuis des années des collectionneurs de points les plus stables de la 2e ligue, il en a résulté une situation insatisfaisante qui devrait changer pour la nouvelle saison. "Je pense que tout le monde a vu le premier point, à savoir qu'à part cinq courses, je n'avais plus rien à faire. Je ne peux pas dire à quoi cela est dû, si l'entraîneur ne m'aimait pas ou autre chose. Cela ne peut pas être dû à la performance", a déclaré Wölbert à SPEEDWEEK.com. "Ils ont toujours dit à Rzeszow que tout le monde pouvait mal conduire une course et à Gniezno, j'ai eu des problèmes d'allumage. Je n'ai pas non plus trouvé correct qu'on dise que je ne venais pas à l'entraînement, ce qui n'était pas le cas. A part cette course avec deux zéros, j'ai toujours marqué mes points. Je me suis alors assis sur le banc, ce qui n'était pas du tout mon plan, et je ne pouvais alors plus changer. Ma décision était donc prise".

Sans Wölbert dans l'alignement, l'ambitieux club de Rzeszow a atteint la finale de la 2e ligue, qui est en réalité la 3e, et a été promu en 1re ligue après sa victoire sur Gniezno. C'est à cet adversaire que le joueur de Heidhofer va se joindre la saison prochaine.

"Gnesen, comme mes clubs précédents, poursuit l'objectif de la promotion, en tant que deuxième cette année, ils n'ont pas à se cacher", a expliqué Wölbert, raison pour laquelle il a choisi le club de la voïvodie de Grande-Pologne. Avant que le quadruple champion allemand ne se décide à ce changement, des discussions ont également eu lieu avec l'AC Landshut. "Cela passait par mon manager, mais ensuite personne ne m'a contacté. Comme j'avais plusieurs contacts, j'ai opté pour Gniezno".