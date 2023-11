Campionato polacco: perché Kevin Wölbert cambia club

Kevin Wölbert ha disputato solo cinque gare per il suo club di Rzeszow nella stagione 2023, ottenendo una media di 2,1 punti a gara e posizionandosi tra i primi dieci piloti della 2a Lega polacca. Tuttavia, il 34enne si è ritrovato sulla panchina dei sostituti dopo la trasferta di Gniezno e non è più tornato in azione.

Per Wölbert, che da anni è uno dei più stabili marcatori di punti della 2a divisione, si tratta di una situazione insoddisfacente che dovrebbe cambiare per la nuova stagione. "Punto 1, credo che tutti abbiano visto che non ho avuto la possibilità di correre a parte cinque gare. Non so dire perché, se non piacessi all'allenatore o cosa. Non può essere dipeso dalle prestazioni", ha detto Wölbert a SPEEDWEEK.com. "A Rzeszow mi hanno sempre detto che chiunque può fare una brutta gara e a Gniezno ho avuto problemi di accensione. Inoltre non mi sembrava giusto che dicessero che non mi ero allenato, cosa che non è avvenuta. A parte l'unica gara in cui ho preso due zeri, ho sempre fatto punti. Poi mi sono seduto in panchina, cosa che non era affatto nei miei piani, e poi non ho potuto cambiare. Questo ha reso definitiva la mia decisione".

Senza Wölbert in formazione, l'ambizioso club di Rzeszow ha raggiunto la finale della seconda lega, che in realtà è la terza, ed è stato promosso in prima lega dopo aver battuto lo Gniezno. L'Heidhofer si unirà allo stesso avversario nella prossima stagione.

"Come i miei precedenti club, lo Gniezno punta alla promozione e, in quanto secondo classificato di quest'anno, non ha nulla da nascondere", ha dichiarato Wölbert, spiegando perché ha scelto il club del voivodato della Grande Polonia. Prima che il quattro volte campione di Germania decidesse di cambiare aria, c'erano state anche delle trattative con l'AC Landshut. "Sono passati attraverso il mio manager, ma poi nessuno si è fatto sentire. Avendo diversi contatti, ho deciso per lo Gniezno".