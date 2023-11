Liga Polaca: Porque é que Kevin Wölbert está a mudar de clube

por Manuel Wüst - Automatic translation from German

Kevin Wölbert disputou apenas cinco corridas pelo seu clube de Rzeszow na temporada de 2023, marcando uma média de 2,1 pontos por corrida e colocando-o entre os dez melhores pilotos da 2ª Liga Polaca. No entanto, o piloto de 34 anos ficou no banco de suplentes após a corrida fora de casa em Gniezno e não voltou a entrar em ação.

Para Wölbert, que tem sido um dos mais estáveis marcadores de pontos na 2ª divisão durante anos, esta foi uma situação insatisfatória que deverá mudar na nova época. "Ponto 1, penso que todos viram que não tive oportunidade de correr para além de cinco corridas. Não sei dizer porquê, se o treinador não gostava de mim ou o quê. Não pode ter sido por causa do desempenho", disse Wölbert ao SPEEDWEEK.com. "Em Rzeszow sempre disseram que qualquer pessoa pode ter uma má corrida e em Gniezno tive problemas de ignição. Também não achei correto terem dito que eu não tinha ido aos treinos, o que não foi o caso. Com exceção de uma corrida em que tive dois zeros, marquei sempre pontos. Depois sentei-me no banco, o que não era de todo o meu plano, e depois não pude mudar. Foi aí que tomei a minha decisão".

Sem Wölbert no plantel, o ambicioso clube de Rzeszow chegou à final da 2ª divisão, que na realidade é a 3ª, e foi promovido à 1ª divisão depois de vencer o Gniezno. O Heidhofer vai juntar-se ao mesmo adversário na próxima época.

"Tal como os meus clubes anteriores, o Gniezno tem como objetivo a promoção e, como vice-campeão deste ano, não tem nada a esconder", afirmou Wölbert, explicando por que razão optou pelo clube da voivodia da Grande Polónia. Antes de o tetracampeão alemão decidir mudar de clube, houve também conversações com o AC Landshut. "Isso passou pelo meu empresário, mas depois ninguém entrou em contacto. Como tinha vários contactos, decidi-me pelo Gniezno."