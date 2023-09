Speedway-Bundesliga : la décision sur le titre est ajournée

Une étoile du nord illuminée trônait à l'entrée du stade et formait, avec le stade Paul-Greifzu de Stralsund bien rempli sous les projecteurs, un décor somptueux pour le derby tant attendu du Meck-Pomm dans la ligue nationale de speedway.

Tous nos compliments vont à la préparation de la piste qui a offert la base d'un sport passionnant où les pilotes pouvaient s'occuper exclusivement de leur adversaire. Au terme de cette rencontre hautement électrique entre Stralsund et Güstrow, le score était de 35 à 49, un résultat qui ne rend pas justice au sport proposé ni à la qualité des deux équipes.

Les MC Güstrow Torros ont étonnamment mieux commencé la course et ont remporté la première manche avec un doublé. Ils ont réussi trois fois un tel résultat, et ce dès la première moitié de la course. Ainsi, après la sixième manche, les visiteurs avaient déjà une avance de 12 points, qui n'a pratiquement plus changé par la suite. Ce n'est qu'à ce moment-là que les Nordistes ont développé leurs points forts et montré qu'ils étaient des adversaires à la hauteur. La dernière manche de la finale est symptomatique à cet égard, lorsque Jonas Seifert-Salk est parvenu à arracher le premier point à Timo Lahti, qui avait été exceptionnel ce soir-là.

Les duels entre les positions identiques des deux équipes sont d'une grande importance, ce qui fait que les chefs d'équipe ne publient l'ordre respectif qu'à la clôture des inscriptions. Un coup d'œil sur les résultats montre que ces paires se sont toujours soldées par des résultats très clairs. Alors que les positions 1 et 2 des Torros ont récolté beaucoup de points, Matias Nielsen, qui a considérablement renforcé l'équipe, et son compatriote Jonas Seifert-Salk y sont parvenus chez les Nordstern. Une grande différence a été constatée à la 5e place : alors que Lars Skupien s'était illustré lors de la dernière course à domicile à Stralsund, c'est le jeune Adam Bednar qui a marqué de nombreux points pour Güstrow et a enthousiasmé par sa conduite.

Le résultat de ce premier derby national est désormais connu et les deux équipes savent qu'une grande épreuve de force aura lieu le 2 octobre pour le championnat. Même après la défaite, les tenants du titre du Strelasund ont une situation de départ plus confortable, car en raison de la meilleure différence de points, un match nul leur suffit pour rester devant les Torros. S'il y a un vainqueur, il sera champion d'Allemagne par équipe 2023.

Résultats de la ligue nationale de speedway Stralsund vs. Güstrow :



MC Nordstern Stralsund, 35 points : Szymon Szlauderbach 3, Kevin Wölbert 3, Matias Nielsen 13, Jonas Seifert-Salk 14, Lars Skupien 2.



MC Güstrow Torros, 49 points : Timo Lahti 16, Jonas Jeppesen 11, Antoni Mencel 6, Peter Ljung 5, Adam Bednar 11.



Situation après 10 courses sur 12 :

1. Stralsund, 5 courses, 6 points de match, 212 points de course.

2. Güstrow, 5 / 6 / 206

3. Olching, 5 / 5 / 206 points de course

4. Brokstedt 5 / 3 / 205