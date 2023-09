Speedway-Bundesliga: rinviata la decisione sul titolo

Anche se lo Stralsund ha perso nettamente la penultima gara della Bundesliga tedesca di speedway in casa contro il Güstrow, il Nordsterne rimane in testa alla classifica. La resa dei conti per il campionato è prevista per il 2 ottobre.

Una stella polare illuminata è stata posta all'ingresso dello stadio e, insieme al Paul Grifzu Stadium di Stralsund ben riempito sotto i riflettori, ha costituito la magnifica cornice dell'atteso derby di stato Meck-Pomm nella Speedway Bundesliga.

I complimenti vanno alla preparazione della pista, che ha fornito le basi per uno sport entusiasmante in cui i piloti hanno potuto confrontarsi esclusivamente con i loro avversari. Al termine dell'incontro altamente elettrizzante tra Stralsund e Güstrow il punteggio è stato di 35 a 49, un risultato che a questo livello non rende giustizia allo sport offerto e alla qualità delle due squadre.

Il MC Güstrow Torros è partito sorprendentemente meglio in gara ed è stato in grado di vincere la prima gara con una doppia vittoria. Hanno ottenuto questo risultato tre volte e tutte già nella prima metà della gara. Così, gli ospiti avevano già un vantaggio di 12 punti dopo la sesta manche, che non è praticamente cambiato in seguito. Solo a quel punto le North Stars hanno sviluppato i loro punti di forza e hanno dimostrato di essere un avversario alla pari. Ne è un esempio l'ultima manche finale, quando Jonas Seifert-Salk è riuscito a strappare il primo punto a Timo Lahti, eccezionale in questa serata.

Di grande importanza sono i rispettivi duelli delle stesse posizioni di entrambe le squadre, il che porta al fatto che i capi squadra pubblicano il rispettivo ordine solo alla data di chiusura. Uno sguardo ai risultati mostra che questi accoppiamenti si sono sempre conclusi in modo molto chiaro. Mentre le posizioni 1 e 2 dei Torros sono state in grado di raccogliere molti punti, i North Stars sono riusciti a farlo soprattutto con Matias Nielsen, che è stato un chiaro rinforzo della squadra, e il suo connazionale Jonas Seifert-Salk. C'è stata una grande differenza nella quinta posizione: mentre Lars Skupien si è comportato bene nell'ultima gara di casa a Stralsund, questa volta il giovane Adam Bednar è stato in grado di segnare molti punti per Güstrow e ha impressionato per il suo stile di guida.

Il risultato di questo primo derby di stato è ormai acquisito ed entrambe le squadre sanno che la grande prova di forza per il campionato avrà luogo il 2 ottobre. Anche dopo la sconfitta, i campioni in carica di Strelasund hanno una posizione di partenza più comoda, perché un pareggio è sufficiente per rimanere davanti al Torros grazie alla migliore differenza punti. Se ci sarà un vincitore, saranno i Campioni tedeschi a squadre 2023.

Risultati Speedway-Bundesliga Stralsund vs. Güstrow:



MC Nordstern Stralsund, 35 punti: Szymon Szlauderbach 3, Kevin Wölbert 3, Matias Nielsen 13, Jonas Seifert-Salk 14, Lars Skupien 2.



MC Güstrow Torros, 49 punti: Timo Lahti 16, Jonas Jeppesen 11, Antoni Mencel 6, Peter Ljung 5, Adam Bednar 11.



Classifica dopo 10 gare su 12:

1° Stralsund, 5 gare, 6 match point, 212 heat point.

2° Güstrow, 5 / 6 / 206

3° Olching, 5 / 5 / 206 punti gara

4. Brokstedt 5 / 3 / 205