Güstrow : Kevin Wölbert champion d'Allemagne avec un maximum

Avec cinq victoires de manche en cinq départs, Kevin Wölbert de Heidhof s'est assuré le championnat allemand de speedway pour la quatrième fois de sa carrière et rejoint Gerd Riss au palmarès éternel. Avant la course, plusieurs pilotes de renom ont dû annuler leur participation pour cause de blessure. Martin Smolinski a renoncé en vue de la course décisive du championnat du monde de longue piste à Mühldorf ; dernièrement, Kai Huckenbeck a également renoncé à court terme en raison de son engagement dans le GP de speedway à Vojens et Norick Blödorn après son retrait de la SGP2.

Kevin Wölbert a fait valoir sa classe à Güstrow, a saisi l'opportunité qui s'offrait à lui et a terminé la soirée avec le maximum de points. Après les deux premières manches, Marius Hillebrand et Lukas Baumann étaient également invaincus, et après deux autres manches, Wölbert avait déjà pris trois points d'avance. A l'issue des 20 manches, le titre était assuré pour l'homme de 34 ans, Valentin Grobauer devenant vice-champion avec douze points. Pour la troisième place, Marius Hillebrand a dû faire un travail supplémentaire et battre Sandro Wassermann en barrage.

Résultats du championnat allemand de speedway à Güstrow :

1. Kevin Wölbert, 15 points

2. Valentin Grobauer, 12

3. Marius Hillebrand, 11+3

4. Sandro Wassermann, 11+2

5. René Deddens, 10

6. Erik Riss, 10

7. Lukas Baumann, 9

8. Celina Liebmann, 9

9. Mario Niedermeier, 8

10. Jonny Wynant, 6

11. Erik Bachhuber, 5

12. Marlon Hegener, 4

13. Fabian Wachs, 4

14. Patryk Hyjek, 3

15. Manuel Rau, 2

16. Lucas Rath, 1