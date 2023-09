Güstrow: Kevin Wölbert con il massimo campione tedesco

Con una gara perfetta, Kevin Wölbert è diventato campione tedesco di speedway per la quarta volta a Güstrow. Per la medaglia di bronzo è stato necessario uno spareggio.

Con cinque vittorie su cinque partenze, Kevin Wölbert di Heidhof si è assicurato il Campionato tedesco di Speedway per la quarta volta nella sua carriera, raggiungendo così Gerd Riss nella classifica dei migliori in assoluto. Alla vigilia della gara, diversi piloti famosi hanno dovuto rinunciare alla loro partecipazione per infortunio. Martin Smolinski si è ritirato in vista della gara decisiva del Campionato del Mondo di Pista Lunga a Mühldorf; infine, Kai Huckenbeck si è ritirato con poco preavviso a causa della sua partecipazione al GP di Speedway a Vojens e Norick Blödorn dopo il suo ritiro dalla SGP2.

Kevin Wölbert ha dimostrato la sua classe a Güstrow, ha colto l'opportunità e ha concluso la serata con il massimo dei punti. Dopo le prime due manche, anche Marius Hillebrand e Lukas Baumann erano imbattuti e dopo altre due manche Wölbert aveva già accumulato un vantaggio di tre punti. Al termine delle 20 manche, il 34enne si è assicurato il titolo, mentre Valentin Grobauer si è classificato secondo con dodici punti. Per il terzo posto, Marius Hillebrand ha dovuto fare un turno supplementare e ha battuto Sandro Wassermann in uno spareggio.

Risultati Campionato tedesco di velocità Güstrow:

1° Kevin Wölbert, 15 punti

2° Valentin Grobauer, 12

3° Marius Hillebrand, 11+3

4° Sandro Wassermann, 11+2

5° René Deddens, 10

6° Erik Riss, 10

7° Lukas Baumann, 9

8° Celina Liebmann, 9

9° Mario Niedermeier, 8

10° Jonny Wynant, 6

11° Erik Bachhuber, 5

12° Marlon Hegener, 4

13° Fabian Wachs, 4

14° Patryk Hyjek, 3

15° Manuel Rau, 2

16. Lucas Rath, 1