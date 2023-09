GP de Vojens : Zmarzlik disqualifié - Victoire de Madsen

Le championnat du monde de speedway reste ouvert et ne sera décidé que lors du dernier Grand Prix en Pologne, Bartosz Zmarzlik ayant été mis hors course après les qualifications et le choix du dossard à Vojens.

Avant même que la première manche du Grand Prix de Speedway du Danemark ne soit lancée, les discussions allaient bon train, car le leader du championnat du monde Bartosz Zmarzlik n'a pas été autorisé à participer à la course et a été remplacé par la première réserve de piste Mads Hansen.

"Il a été constaté que le coureur n° 95 Bartosz Zmarzlik portait une combinaison de course non conforme au règlement du Championnat du Monde FIM de Grand Prix de Speedway 2023 pendant les essais qualificatifs et le choix des numéros de course pour le meeting", a annoncé la FIM. "La décision du jury FIM a été confirmée par une audience et, conformément aux articles 5.8 et 12.3 du règlement, Bartosz Zmarzlik a été sanctionné d'une amende de 600 € et disqualifié du GP danois de speedway 2023".

L'infraction : Zmarzlik avait revêtu par erreur l'une de ses combinaisons de course normales, et non celle prescrite en Grand Prix, sur laquelle figurent les logos correspondants et le sponsor principal de la série sur la poitrine. La violation des règles était évidente, la sanction mérite d'être discutée.

Il était donc clair que Zmarzlik repartirait bredouille à Vojens et que son avance de 24 points sur le deuxième Fredrik Lindgren s'amenuiserait.

Lors des séries, Martin Vaculik a raté l'occasion de gagner nettement du terrain sur Zmarzlik, car le Slovaque a manqué les demi-finales et doit se contenter de 8 points pour le championnat du monde après avoir marqué 6 points lors des séries.

Lindgren a fait mieux en se qualifiant à coup sûr pour les demi-finales avec onze points. Après avoir remporté la première demi-finale, le Suédois était également en tête de la finale, mais a perdu son avance à l'entrée du dernier tour au profit de Leon Madsen. L'homme de 35 ans est devenu le premier Danois à remporter un Grand Prix danois depuis Michael Jepsen Jensen en 2012.

Avec cette deuxième place, Lindgren est revenu à six points de Zmarzlik au classement général, le championnat du monde reste donc ouvert jusqu'à la dernière course, le 30 septembre à Thorn. Après Vojens, Vaculik et Jack Holder sont à égalité à la troisième place avec 113 points. La sixième place, qui garantit une place au Grand Prix 2024, est également très disputée par Daniel Bewley (98 points), Robert Lambert (97) et Leon Madsen (95).

Le grand perdant de la lutte pour le top six a été Jason Doyle, qui a percuté la roue arrière de Fredrik Lindgren lors de la cinquième manche, a été touché par la moto du Suédois lors de sa chute et a été évacué par l'ambulance.

Troisième remplaçant, Kai Huckenbeck a fait son entrée à Vojens pour la première fois depuis son apparition en tant que wildcard à Teterow et a terminé la soirée à la 12e place avec un solide total de cinq points.

Résultats du GP de speedway de Vojens/DK :

1. Leon Madsen (DK), 20 points de championnat du monde/10 points de présélection.

2. Fredrik Lindgren (S), 18/11

3. Jack Holder 16/12

4. Robert Lambert 14/13

5. Daniel Bewley (GB), 12/11

6. Mikkel Michelsen (DK), 11/10

7. Mads Hansen (DK), 10/10

8. Max Fricke (AUS), 9/7

9. Martin Vaculik (SK), 8/6

10. Kim Nilsson (S), 7/6

11. Rasmus Jensen (DK), 6/5

12. Kai Huckenbeck (D), 5/5

13. Patryk Dudek (PL), 4/3

14. Benjamin Basso (DK), 3/3

15. Andzejs Lebedevs (LV), 2/3

16. Jason Doyle (AUS), 1/2

17. Jan Kvech (CZ), 0/2



Demi-finale 1 : 1. Fredrik Lindgren, 2. Robert Lambert, 3. Mikkel Michelsen, 4. Mads Hansen



Demi-finale 2 : 1. Jack Holder, 2. Leon Madsen, 3. Daniel Bewley, 4. Max Fricke A



Finale : 1. Leon Madsen, 2. Fredrik Lindgren, 3. Jack Holder, 4. Robert Lambert

Classement après 9 courses sur 10 :

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 138 points CM.

2. Fredrik Lindgren (S), 132

3. Martin Vaculik (SK), 113

4. Jack Holder (AUS), 113

5. Daniel Bewley (GB), 98

6. Robert Lambert (GB), 97

-------------------------------------------

7. Leon Madsen (DK), 95

8. Jason Doyle (AUS), 88

9. Max Fricke (AUS), 74

10. Tai Woffinden (GB), 64

11. Patryk Dudek (PL), 62

12. Mikkel Michelsen (DK), 53

13. Kim Nilsson (S), 43

14. Maciej Janowski (PL), 43

15. Anders Thomsen (DK), 36

16. Andzejs Lebedevs (LV), 24

17. Kai Huckenbeck (D), 6

18. Jacob Thorssell (S), 6

19. Rasmus Jensen (DK), 6

20. Bartlomiej Kowalski (PL), 4

21. Francis Gusts (LV), 2

22. Vaclav Milik (CZ), 1

23. Szymon Wozniak (PL), 1

24. Matej Zagar (SLO), 1

25. Jan Kvech (CZ), 0