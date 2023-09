GP di Vojens: Zmarzlik squalificato - vittoria di Madsen

Il Campionato del Mondo Speedway rimane aperto e si deciderà solo nell'ultimo Gran Premio in Polonia, poiché Bartosz Zmarzlik è stato ritirato dalla gara dopo le qualifiche e la scelta del numero di partenza a Vojens.

Ancor prima che la prima prova del Gran Premio di Speedway di Danimarca prendesse il via, c'è stato molto da discutere: il leader del Campionato del Mondo Bartosz Zmarzlik non è stato autorizzato a correre ed è stato sostituito dalla prima riserva della pista Mads Hansen.

"Il pilota n. 95 Bartosz Zmarzlik è stato trovato ad indossare una tuta da gara durante le prove di qualificazione e la selezione del numero di gara per l'incontro che non era conforme ai regolamenti del FIM Speedway Grand Prix World Championship 2023", ha annunciato la FIM. "La decisione della Giuria FIM è stata confermata da un'udienza e, in conformità con gli articoli 5.8 e 12.3 del Regolamento, Bartosz Zmarzlik è stato multato di 600 euro e squalificato dal GP di Danimarca di Speedway 2023".

L'infrazione: Zmarzlik aveva indossato per errore una delle sue normali tute da gara, e non quella prescritta nel Gran Premio, che presenta i loghi appropriati e lo sponsor principale della serie sul petto. La violazione del regolamento era evidente, la sanzione è discutibile.

Era quindi certo che Zmarzlik sarebbe andato via a mani vuote a Vojens e che il suo vantaggio di 24 punti sul secondo classificato Fredrik Lindgren si sarebbe ridotto.

Nelle manches, Martin Vaculik ha sprecato la possibilità di recuperare terreno su Zmarzlik: lo slovacco ha mancato la semifinale e dovrà accontentarsi di 8 punti per i Campionati del Mondo dopo averne ottenuti 6 nelle manches.

Lindgren ha fatto meglio, qualificandosi tranquillamente per le semifinali con undici punti. Dopo aver vinto la prima semifinale, lo svedese era in testa anche nella finale, ma ha perso il vantaggio nei confronti di Leon Madsen all'ingresso dell'ultimo giro. Il 35enne è il primo danese dopo Michael Jepsen Jensen nel 2012 a vincere un Gran Premio di Danimarca.

Il secondo posto di Lindgren lo ha portato a sei punti da Zmarzlik nella classifica generale, per cui il campionato del mondo rimane aperto fino all'ultima gara di Thorn del 30 settembre. Al terzo posto Vojens Vaculik e Jack Holder sono a pari merito con 113 punti. Anche il sesto posto, che garantisce un posto nel Gran Premio del 2024, è fortemente conteso da Daniel Bewley (98 punti), Robert Lambert (97) e Leon Madsen (95).

Il grande sconfitto nella lotta per i primi sei è stato Jason Doyle, che ha urtato la ruota posteriore di Fredrik Lindgren nella quinta manche, è stato colpito dalla moto dello svedese quando è caduto ed è stato portato via in ambulanza.

Come terzo sostituto, Kai Huckenbeck ha fatto la sua prima apparizione a Vojens dopo la sua partecipazione come wildcard a Teterow e ha concluso la serata al 12° posto con cinque punti.

Risultati Speedway-GP Vojens/DK:

1° Leon Madsen (DK), 20 punti WRC/10 punti preliminari.

2° Fredrik Lindgren (S), 18/11

3° Jack Holder 16/12

4° Robert Lambert 14/13

5° Daniel Bewley (GB), 12/11

6° Mikkel Michelsen (DK), 11/10

7° Mads Hansen (DK), 10/10

8° Max Fricke (AUS), 9/7

9° Martin Vaculik (SK), 8/6

10° Kim Nilsson (S), 7/6

11° Rasmus Jensen (DK), 6/5

12° Kai Huckenbeck (D), 5/5

13° Patryk Dudek (PL), 4/3

14° Benjamin Basso (DK), 3/3

15° Andzejs Lebedevs (LV), 2/3

16 Jason Doyle (AUS), 1/2

17 Jan Kvech (CZ), 0/2



Semifinale 1: 1° Fredrik Lindgren, 2° Robert Lambert, 3° Mikkel Michelsen, 4° Mads Hansen



Semifinale 2: 1° Jack Holder, 2° Leon Madsen, 3° Daniel Bewley, 4° Max Fricke A



Finale: 1° Leon Madsen, 2° Fredrik Lindgren, 3° Jack Holder, 4° Robert Lambert

Classifica dopo 9 gare su 10:

1° Bartosz Zmarzlik (PL), 138 punti WRC

2° Fredrik Lindgren (S), 132 punti

3° Martin Vaculik (SK), 113

4° Jack Holder (AUS), 113

5° Daniel Bewley (GB), 98

6° Robert Lambert (GB), 97

-------------------------------------------

7° Leon Madsen (DK), 95

8° Jason Doyle (AUS), 88

9° Max Fricke (AUS), 74

10° Tai Woffinden (GB), 64

11° Patryk Dudek (PL), 62

12° Mikkel Michelsen (DK), 53

13 Kim Nilsson (S), 43

14° Maciej Janowski (PL), 43

15° Anders Thomsen (DK), 36

16° Andzejs Lebedevs (LV), 24

17° Kai Huckenbeck (D), 6

18° Jacob Thorssell (S), 6

19 Rasmus Jensen (DK), 6

20 Bartlomiej Kowalski (PL), 4

21 Francis Gusts (LV), 2

22 Vaclav Milik (CZ), 1

23 Szymon Wozniak (PL), 1

24 Matej Zagar (SLO), 1

25 Jan Kvech (CZ), 0