Coup double de Toyota au shakedown chilien

Toyota s'est assuré les deux premières places du classement non officiel des temps lors du shakedown du Rallye du Chili, troisième et dernière étape du Championnat du monde (WRC).

Elfyn Evans, sept dixièmes de seconde devant son coéquipier Kalle Rovanperä, leader du WRC, c'est le coup double de Toyota en tête du classement non officiel des temps lors du shakedown de 5,77 km. Le vainqueur finlandais et deuxième au classement, Elfyn Evans, a signé le meilleur temps du dernier shakedown sur terre de l'année en 3'59''6. Au volant de la Toyota Yaris GR Rally1, il a devancé de sept dixièmes de seconde son coéquipier Kalle Rovanperä qui, à trois tours de la fin de la saison, est en tête du classement avec 33 points d'avance sur Evans. Si Rovanperä, 22 ans, parvient à porter son avance sur Evans à plus de 60 points lors du retour du WRC au Rallye du Chili, Rovanperä pourra fêter son 23e anniversaire en défendant son titre avec succès avant l'heure.

Evans a déclaré : "Rien de spécial, sauf que les conditions vont changer entre vendredi et samedi. Nous devrons alors trouver les bons réglages".

"Tout va bien jusqu'à présent. C'était un peu gras, juste un peu parce qu'il faisait froid et humide cette nuit. La piste n'a pas l'air si mauvaise, mais nous devons quand même pousser très fort en tant que première voiture sur le circuit", a expliqué Rovanperä, triple vainqueur de la saison.

Pierre-Louis Loubet s'est bien mis en évidence lors du shakedown. Il a réalisé le troisième meilleur temps en 4:00,7 minutes au volant de la Ford Puma Rally1. "Ça n'a pas l'air trop mal. Les spéciales sont acceptables, j'espère que ça va rester comme ça pour nous", a noté Loubet.

Deux dixièmes de seconde derrière lui, Teemu Suninen, pour son troisième départ hybride au volant de la Hyundai i20 Rally1, a signé le quatrième meilleur temps en 4.00.9 minutes devant Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1). Il était suivi par Thierry Neuville (Hyundai), le vainqueur 2019 Ott Tänak (Ford Puma Rally1) et Esapekka Lappi (troisième Hyundai).