Pumas auf der Pirsch in Chile

Das M-Sport Ford World Rally Team bereitet sich auf eine spannende Rückkehr nach Südamerika vor. Das mit Spannung erwartete Comeback von Chile markiert die letzte Schotterrunde der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023

Vier Jahre nach ihrem Debüt in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft kehrt die Rallye Chile als einzige südamerikanische Veranstaltung in der Saison 2023 in den Kalender zurück. Das Team wird bei dieser mit Spannung erwarteten Veranstaltung mit einem vierköpfigen Aufgebot an Puma Rally1-Fahrzeugen ein starkes Zeichen setzen.

Ott Tänak, der beim Debüt der Veranstaltung im Jahr 2019 mit einem beeindruckenden Vorsprung von 23,1 Sekunden den Sieg errang, wird sich zum Ziel gesetzt haben, einen weiteren Triumph bei der Rallye Chile einzufahren.

Pierre-Louis Loubet wird sein Event-Debüt geben und freut sich auf die Herausforderung einer weiteren völlig neuen Rallye. In Zusammenarbeit mit Beifahrer Nicolas Gilsoul, der über Erfahrung bei der Veranstaltung verfügt, streben die beiden eine starke Leistung an, um die Schotter-Events der Saison stilvoll abzurunden.

Das Team begrüßt außerdem Grégoire Munster und Alberto Heller in seinem Rally1-Aufgebot für die Rallye Chile. Alberto Heller, der nach seinem letzten Einsatz bei der Fiesta Rally2 im Jahr 2020 zum Team zurückkehrt, wird bei seiner Heimveranstaltung ein emotionales Rally1-Debüt geben, eine Traumchance für den chilenischen Youngster. Heller wird versuchen, diesen Heimvorteil zu nutzen, da er standardmäßig über die meiste Erfahrung auf den Strecken in und um Concepción verfügt.

Grégoire Munster wird zusammen mit seinem Beifahrer Louis Louka ebenfalls sein Rally1-Debüt geben und nach einer produktiven Saison aus der WRC2 aufsteigen. Munster absolvierte letzte Woche einen Testtag in Großbritannien zur Vorbereitung auf die Veranstaltung, bei der er auch sein erstes Südamerika-Debüt in der WRC geben wird.

Der Ausflug von M-Sport nach Chile folgt auf eine bereits arbeitsreiche Saison, wobei die Rückkehr des Teams aus Griechenland nur wenige Tage Zeit ließ, um die Autos vollständig für den nächsten Kampf vorzubereiten, bevor sie per Luftfracht abreisten, um bereit zu sein, das Team zu treffen morgen in Concepción.

Richard Millener, Teamchef, erklärte: «Es ist großartig, zur Rallye Chile zurückkehren zu können. Die Rückkehr der Veranstaltung hat länger gedauert, als wir alle gehofft hatten, aber ich bin sicher, dass es ein großartiges Sportwochenende werden wird. Als wir das letzte Mal hier waren, hatte ich das Glück, die meisten Prüfungen fahren zu können, und die Straßen sind großartig. Eine echte Mischung aus allem und es erinnerte mich sehr an Wales. Es ist nicht nur eine Freude, dass Ott und Pierre am Ende der Schotter-Saison starke Ergebnisse anstreben, sondern auch, dass Alberto Heller dabei helfen kann, seinen Traum zu verwirklichen und das Auto der Spitzenklasse vor ihm zu fahren. Seine Heimatfreunde und Fans, aber auch Gregoire Munster haben die Chance, nach einer bisher sehr starken Saison auch die Rally1 zu fahren.»

OttTänak sagte: «Der größte Teil der Rallye scheint dieses Jahr wieder neu zu sein, auch das Wetter spielt dort eine große Rolle, aber insgesamt dürften die Prüfungen denen sehr ähnlich sein, die wir in Neuseeland oder in den walisischen Wäldern erlebt haben. Im Sport wird immer Höchstleistung gefordert, unabhängig von den Bedingungen. Da es sich wieder mehr oder weniger um eine neue Veranstaltung handelt, wissen wir nicht, welche Strecken wir sehen werden. Was den Rhythmus anbelangt, gab es in Chile früher alle Arten von Prüfungen, von kurvenreich und langsam bis hin zu schnell und sanft. Neue Straßen machen es immer anspruchsvoll und es erfordert zusätzliche Anstrengungen, um die Notizen perfekt zu machen. Da die Veranstaltung in Übersee stattfindet und ziemlich einzigartig ist, müssen wir die Fahrzeugabstimmung erraten und hoffen, dass alle Entscheidungen richtig sind, wenn wir am Start der ersten Etappe ankommen.»

Pierre-Louis Loubet meinte: «Es wird eine tolle Erfahrung sein, zum ersten Mal nach Chile zu reisen. Für mich ist es das erste Mal, dass ich in Südamerika an einer Rallye teilnehme, das freut mich. Es sieht so aus, als ob die Rallye eine wirklich schöne Veranstaltung wird, an einigen Stellen, soweit ich das beurteilen kann, ziemlich rutschig, und das bedeutet, dass es sehr wichtig ist, klug zu sein, Fehler zu vermeiden und auf der Linie zu bleiben. Es gibt nicht viel Platz, um Fehler zu machen. Ich denke, es wird eine interessante Rallye.“

Grégoire Munster führte an: «Die Herausforderung bei der Rallye Chile wird natürlich darin bestehen, in der höchsten Kategorie zu fahren. Am Auto und im Team ist für uns alles neu, da wir auch mit verschiedenen Mechanikern und Ingenieuren zusammenarbeiten werden. Es erwartet uns eine spannende Herausforderung. Die meisten Strecken sind neu, sodass wir nicht viel auf den bisherigen Erfahrungen aufbauen können. Wir freuen uns darauf, ich möchte einfach das Beste daraus machen und die Rallye genießen. Ich hoffe, dass wir über das Wochenende eine Verbesserung unserer Pace sehen und das Fahrerlebnis eines Rally1-Autos wirklich in vollen Zügen genießen können.»

Alberto Heller merkte an: «Ich freue mich sehr auf die Rallye, es ist mir eine Freude, in meinem Heimatland zu fahren. Das ist eine großartige Gelegenheit für mich. Unser Plan besteht darin, das Auto mitten auf der Straße zu haben, durchzufahren und zu versuchen, Kurve für Kurve schneller zu werden. Aber die erste Herausforderung besteht darin, die Rallye zu beenden, sie mit meinen Leuten zu genießen und ein unvergessliches Erlebnis zu haben!» (M-Sport)

Fahrer-WM Stand nach 10 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 200 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 167 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 134 4 Ott Tänak (EE), Ford 119 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 28