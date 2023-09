Fourmaux fit und bereit ür Hybrid-Comeback

Der Franzose Adrien Fourmaux fühlt sich bereit für die Rückkehr in die Rally1, der M-Sport-Ford-Fahrer sagt, dass er hinsichtlich seines Tempos und otenzials in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) besser aufgestellt.

Fourmaux führte die letzte Runde der WRC2-Serie in Griechenland an, bevor er bei der Rallye Akropolis in Lamia eine Reihe von Reifenschäden erlitt. Die Reifenprobleme ließen ihn auf den zwölften Platz zurückfallen, aber er schaffte es dennoch, in der Zeitenliste wieder nach oben zu klettern und verpasste am Ende als Vierter das WRC2-Podium.

«Ich denke, dass ich mit dem, was ich in Griechenland geleistet habe, zufrieden sein kann», sagte er. «Natürlich war es mit den Reifenproblemen schwierig, aber manchmal ist es ein bisschen Lotterie, wenn es bei einer Rallye wie dieser so hart auf hart kommt.»

Fourmaux ergänzte: «Was mich betrifft, ich habe dieses Jahr viele Veranstaltungen bestritten, wir haben fünf gewonnen und wirklich viel gelernt und viele gute Erfahrungen gemacht. Das Selbstvertrauen ist bei mir vorhanden und ich bin froh, dass wir in der WRC2 auf jedem Untergrund kämpfen und unsere Geschwindigkeit unter Beweis stellen konnten. Ehrlich gesagt fühle ich mich besser bereit auf dem höchsten Niveau des Sports anzutreten als letztes Jahr, als ich bei den Rallye1-Fahrzeugen für M-Sport im Puma startete. Ich bin bereiter als je zuvor.»

Der Nordfranzose hat sein WRC2-Engagements in dieser Saison mit einer Kampagne in der britischen Rallye-Meisterschaft verknüpft. Mit dem Sieg bei der Yorkshire Rally ist er nun der neue Britische Rallyemeister, vielleicht seine Hybrid-Visitenkarte für M-Sport Ford 2024 im Puma Rally1?