Chile: Toyota und Rovanperä - vorzeitig Champions?

Toyota will bei der Rallye Chile (28. September bis 1. Oktober), 11. von 13 Runden der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023, auf südamerikanische Strecken eine mögliche vorzeitige Titelverteidigung feiern.

Chile wird erst zum zweiten Mal Gastgeber der WRC sein, mehr als vier Jahre nach dem ersten Besuch der Meisterschaft im Land im Mai 2019, als das Toyota Gazoo Racing World Rally Team (TGR-WRT) den Sieg errang. Nun bietet die erste Reise des Teams nach Südamerika die Gelegenheit, in dieser Saison einen weiteren Titelgewinn zu ermöglichen.

Nach einer Höchstpunktzahl beim letzten Einsatz in Griechenland führt TGR-WRT die Herstellerwertung mit 91 Punkten an und wird sich in Chile die Krone sichern, wenn es Hyundai um 13 Punkte oder mehr übertreffen kann.

In der Fahrerwertung liegen die Teamkollegen Kalle Rovanperä und Elfyn Evans 33 Punkte auseinander, mit dem gleichen Rückstand auf den drittplatzierten Thierry Neuville von Hyundai, den einzigen anderen Fahrer, der noch rechnerisch im Rennen ist. Während Chile somit eine erste Chance für Rovanperä darstellt, zum zweiten Mal zum Meister gekrönt zu werden, könnte der Titel in diesem Jahr zumindest garantiert innerhalb von TGR-WRT bleiben, wenn die aktuellen Punkteunterschiede beibehalten werden.

Takamoto Katsuta vervollständigt die Mannschaftsaufstellung in Chile, wo er vor vier Jahren die WRC-2-Klasse gewann, genau wie Rovanperä den WRC-2-Pro-Klassensieg holte. Evans wurde insgesamt Vierter und fuhr damals für M-Sport Ford.

Wie schon 2019 findet die Veranstaltung in der Stadt Concepción statt, die 500 Kilometer südlich der chilenischen Hauptstadt Santiago liegt. Am Donnerstagabend findet in Los Ángeles, der Hauptstadt der Provinz Biobío, ein feierlicher Start statt, bevor es drei Tage voller Action durch die Wälder der weiteren Region mit mittelschnellen Etappen auf glatten und kompakten Schotterstraßen geht. Insgesamt gibt es 16 Etappen und 320,98 Wettkampfkilometer.

Ein großer Teil der Route ist im Vergleich zu vor vier Jahren neu, was sich in der wiederholten Schleife von drei Prüfungen südöstlich von Concepción am Freitag widerspiegelt, wo zuvor nur die erste Hälfte der Eröffnungsetappe gefahren wurde – in der entgegengesetzten Richtung. Die Route am Samstag hingegen ist fast identisch mit der von 2019, mit einem weiteren Streckentrio, das zweimal südlich der Stadt mit Blick auf den Pazifischen Ozean durchgeführt wird. Die Aktion am Sonntag findet in unbekanntem Gebiet östlich von Concepción statt, wobei zwei Entscheidungen jeweils zweimal gefahren werden müssen.

Jari-Matti Latvala (Teamchef): «Nach dem großartigen Ergebnis des Teams in Griechenland sieht es für uns bei allen Meisterschaften gut aus, aber drei Veranstaltungen vor uns liegen noch einige wichtige Arbeiten vor uns, um uns die Titel zu sichern und unsere Ergebnisse weiter zu maximieren. Es wird interessant sein, nach Chile zurückzukehren. Ich bin die Rallye 2019 mit dem Team gefahren und es ist im Vergleich zu Griechenland eine viel ruhigere und schnellere Schotterveranstaltung. Die Straßen sind eine Art Kombination der Merkmale, die man in Finnland, Wales und sogar Neuseeland finden kann. Es gibt auch einige wirklich technische Abschnitte, also gibt es Straßen, die schnell und flüssig sind, und andere, die ständig kurvenreich sind. Es sollte eine gute Veranstaltung werden und wir hoffen, dass wir mit allen drei unserer Crews gut abschneiden.“

Titelverteidiger und Tabellenführer Kalle Rovanperä: «Griechenland war ein gutes Ergebnis für uns und die Meisterschaft sieht für uns wieder besser aus, aber wir müssen uns stark auf die nächste Veranstaltung konzentrieren, denn die Rallye Chile wird eine weitere große Herausforderung sein. Als wir das letzte Mal dort waren, fuhr ich ein Rally2-Auto und wir hatten ein gutes Wochenende. Aber ich denke, dass es sich nach vier Jahren und mit vielen neuen Strecken sowieso eher wie eine neue Rallye anfühlen wird und dass es für alle eine herausfordernde Veranstaltung sein wird. Die Straßen sind schön, aber die Bedingungen können sehr schwierig sein und der Grip kann sich stark ändern. Dennoch freue ich mich darauf und hoffe, dass es eine gute Rallye für uns wird.»

WM-Zweiter Elfyn Evans: «Die Rallye Chile war eine schöne Veranstaltung, als wir 2019 zum ersten Mal dort waren, aber auch eine sehr herausfordernde. Die Straßen erinnern mich in Punkten ein wenig an Wales, aber die Rallye wird dieses Mal zu einer anderen Jahreszeit stattfinden und nur einige Strecken werden gleich sein. Es wird fast wie eine neue Rallye sein, bei der viele neue Temponotizen geschrieben werden müssen, es könnte also eine schwierige Woche werden. Es gibt nicht so viel Wissen aus der Vergangenheit, das wir nutzen können, aber ich freue mich trotzdem darauf. Wir werden bis zum Jahresende alles geben.»

Wieder offizieller Fahrer Takamoto Katsuta: «Es wird für uns alle eine große Herausforderung sein, nach vier Jahren nach Chile zurückzukehren. Ich habe einige schöne Erinnerungen von dort im Jahr 2019, als wir ein gutes Wochenende in der WRC 2 hatten. Natürlich war ich noch nie zuvor in einem Auto der Top-Kategorie dort, daher wird das eine zusätzliche Herausforderung für mich sein. Die Straßen sind ziemlich schnell, aber auch sehr knifflig, und dieses Mal wird es viele neue Etappen geben. Es wird eine sehr wichtige Rallye für das Team und auch für mich. Es wird nicht einfach sein, aber ich werde versuchen, mein Bestes zu geben und hoffentlich können wir ein gutes Wochenende haben.» (Toyota)

Fahrer-WM Stand nach 10 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 200 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 167 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 134 4 Ott Tänak (EE), Ford 119 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 28