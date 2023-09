Doppio sciopero Toyota in Cile

Toyota si è assicurata i primi due posti nella classifica dei tempi non ufficiali durante lo shakedown del Rally del Cile, terzultima tappa del Campionato del Mondo Rally (WRC).

Elfyn Evans, con sette decimi di secondo di vantaggio sul suo compagno di squadra Kalle Rovanperä, leader del WRC Yaris, ha costituito la doppietta Toyota in cima alla classifica non ufficiale dei tempi nei 5,77 km di shakedown. Il vincitore finlandese e secondo in classifica Elfyn Evans ha registrato il tempo più veloce nell'ultimo shakedown su ghiaia dell'anno con 3:59,6 minuti. Con la Toyota Yaris GR Rally1 è stato sette decimi di secondo più veloce del suo compagno di scuderia Kalle Rovanperä, che guida la classifica con 33 punti di vantaggio su Evans a tre gare dal termine. Se il 22enne Rovanperä riuscirà a estendere il vantaggio su Evans a più di 60 punti al Rally del Cile, il 23° compleanno di Rovanperä potrà festeggiare il suo primo successo nella difesa del titolo.

Evans ha dichiarato: "Non c'è niente di speciale, a parte il fatto che le condizioni cambieranno parecchio da venerdì a sabato. Dobbiamo trovare il giusto assetto".

"Finora è andato tutto bene. La pista era un po' grassa, solo un po' perché era fredda e umida durante la notte. La pista non sembra così male, ma dobbiamo comunque spingere al massimo essendo la prima vettura in pista", ha spiegato il tre volte vincitore della stagione Rovanperä.

Pierre-Louis Loubet ha fatto una buona prestazione nello shakedown. Ha registrato il terzo tempo in 4:00.7 minuti con la Ford Puma Rally1. "Non sembra male. Le tappe sono accettabili, spero che rimangano tali per noi", ha osservato Loubet.

Due decimi di secondo dietro di lui, Teemu Suninen, alla sua terza partenza ibrida con la Hyundai i20 Rally1, ha registrato il quarto tempo in 4:00.9 minuti davanti a Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1). Lo hanno seguito Thierry Neuville (Hyundai), il vincitore del 2019 Ott Tänak con la Ford Puma Rally1 ed Esapekka Lappi con la terza Hyundai.