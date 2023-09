Toyota faz dupla greve no shakedown do Chile

A Toyota assegurou os dois primeiros lugares na tabela de tempos não oficiais durante o shakedown do Rali do Chile, a terceira última etapa do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC).

Elfyn Evans, com sete décimos de segundo de vantagem sobre o seu companheiro de equipa Kalle Rovanperä, líder do WRC, foi a dupla da Toyota no topo da classificação não oficial de tempos no shakedown de 5,77 km. Ali, o vencedor da Finlândia e segundo na classificação, Elfyn Evans, registou o tempo mais rápido no último shakedown em gravilha do ano, com 3:59,6 minutos. Foi sete décimos de segundo mais rápido no Toyota Yaris GR Rally1 do que o seu colega Kalle Rovanperä, que lidera a classificação com 33 pontos de vantagem sobre Evans a três rondas do fim. Se Rovanperä, de 22 anos, conseguir aumentar a vantagem sobre Evans para mais de 60 pontos no regresso do WRC ao Rali do Chile, Rovanperä poderá celebrar a sua defesa antecipada do título no seu 23º aniversário.

Evans disse: "Nada de especial, exceto que as condições vão mudar bastante de sexta-feira para sábado. Temos de encontrar a configuração correcta nessa altura."

"Até agora está tudo bem. Estava um pouco gorduroso, só um pouco porque estava frio e húmido durante a noite. A pista não parece assim tão má, mas mesmo assim temos de nos esforçar muito como o primeiro carro em pista", explicou Rovanperä, três vezes vencedor da época.

Pierre-Louis Loubet teve um bom desempenho no shakedown. Registou o terceiro melhor tempo de 4:00.7 minutos no Ford Puma Rally1. "Não me parece mau. As etapas são aceitáveis, espero que se mantenham assim para nós", observou Loubet.

Dois décimos de segundo atrás, Teemu Suninen, na sua terceira partida híbrida com o Hyundai i20 Rally1, registou o quarto melhor tempo, 4.00.9 minutos, à frente de Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1). Seguiram-se Thierry Neuville (Hyundai), o vencedor de 2019 Ott Tänak no Ford Puma Rally1 e Esapekka Lappi no terceiro Hyundai.