Chili : trois Škoda aux trois premières places WRC2

Oliver Solberg/Elliott Edmondson remportent la catégorie WRC2 au volant de la Škoda Fabia RS Rally2 lors de la onzième course du championnat du monde des rallyes FIA, devant leurs coéquipiers Gus Greensmith/Jonas Andersson et Sami Pajari/Enni Mälkönen.

Le pilote Škoda Andreas Mikkelsen a renoncé au Rallye du Chili, mais conserve la tête du classement général. Trois Škoda Fabia RS Rally2 aux trois premières places de la catégorie WRC2 au Rallye du Chili : c'est sur ce résultat exceptionnel que s'est achevée la onzième course du Championnat du monde des rallyes FIA WRC. Oliver Solberg/Elliott Edmondson ont remporté la catégorie lors de la manche sud-américaine du WRC après un duel passionnant avec Sami Pajari/Enni Mälkönen. Le duo finlandais de Toksport WRC a finalement terminé le rallye à la troisième place WRC2 derrière leurs coéquipiers Gus Greensmith/Jonas Andersson.

Pendant deux jours, les équipages de la Škoda Fabia RS Rally2, Sami Pajari/Enni Mälkönen et Oliver Solberg/Elliott Edmondson, se sont battus au coude à coude pour la tête du classement WRC2. A l'issue de l'étape du vendredi, les Finlandais - qui avaient remporté leur premier succès en WRC2 en août dernier à domicile - devançaient le duo suédo-britannique de 13,3 secondes. "J'adore ce rallye. Et la première étape est peut-être la plus belle de toutes pour moi", rayonnait Pajari, 21 ans, qui a signé le meilleur temps en WRC2 dans les trois spéciales (ES) du vendredi après-midi.

Samedi matin, les deux hommes ont poursuivi leur duel avec la même détermination. La longueur moyenne des spéciales, le revêtement en terre très usant et la mauvaise visibilité due à la poussière entre les arbres ont provoqué des écarts de temps inhabituels entre les deux hommes. En perdant près de 40 secondes dans la première spéciale du samedi, Pajari a dû laisser la tête à Solberg.

Mais le jeune Finlandais est revenu de manière impressionnante et a repris la tête juste après l'assistance de midi. Mais il a ensuite payé le prix de son agressivité : alors que Solberg avait ménagé ses pneus en vue de la dernière spéciale du jour, 'Maria de las Cruces', longue de 28,72 km, Pajari a surmené ses pneus et perdu 49,6 secondes dans cette seule spéciale. Même Gus Greensmith/Jonas Andersson, les coéquipiers du Finlandais chez Toksport WRT, sont passés à la deuxième place. "A partir de maintenant, tout ce qui compte, c'est la victoire dans le classement WRC2 Challenger", a reconnu Pajari. Dans cette catégorie, seuls les pilotes qui n'ont pas encore remporté de titre WRC2 ou WRC3 et qui n'ont jamais été nominés pour des points dans le classement des constructeurs ont droit à des points.

Lorsque la poussière est littéralement retombée samedi soir, Solberg/Edmondson étaient en tête de la catégorie WRC2 avec 25,3 secondes d'avance. "Ces pistes chiliennes sont incroyables, mais pas faciles à parcourir. J'avais un très bon feeling dans la voiture. Nous avons délibérément fait attention à nos pneus dans la deuxième boucle pour pouvoir attaquer à fond dans la dernière spéciale du jour", a expliqué Solberg, à qui ses lunettes ont manqué entre-temps. "Je n'ai donc pas pu jouer à 100% de notre rythme".

En signant un nouveau meilleur temps en WRC2 dimanche, Solberg a cimenté son deuxième succès de la saison. "Enfin une nouvelle victoire ! Malheureusement, mes chances de remporter le championnat du monde n'étaient déjà plus intactes auparavant. Mais c'est quand même un sentiment formidable", a commenté le fils de l'ancien champion du monde des rallyes FIA Petter Solberg, âgé de 22 ans. Au Chili, le Suédois a remporté cinq des 16 spéciales de la catégorie WRC2.

Gus Greensmith et son copilote Jonas Andersson ont décroché la deuxième place du classement général après avoir réalisé deux meilleurs temps en WRC2. "En fait, nous avions besoin d'une victoire. Mais je pense que ni Jonas ni moi n'aurions pu donner plus pour cela", a déclaré Greensmith en évoquant la situation au championnat du monde. Après la onzième des 13 manches du championnat, le Britannique compte neuf points de retard sur le leader Andreas Mikkelsen. Comme le règlement stipule que seuls les six meilleurs résultats sur un maximum de sept départs donnant droit à des points sont pris en compte pour le classement général, il ne reste plus à Greensmith que le prochain Rallye d'Europe centrale pour marquer des points. Il en va de même pour Yohan Rossel (Citroën) qui a terminé quatrième de la catégorie au Chili. Le Français reste deuxième au classement général du WRC2, mais ne peut plus marquer de points qu'en une seule manche, alors que Mikkelsen a deux manches devant lui.

L'avant-dernière manche du Championnat du monde des rallyes FIA de cette année est totalement nouvelle dans le calendrier du WRC : le Rallye d'Europe centrale, conçu comme une épreuve sur asphalte, aura lieu du 26 au 29 octobre 2023. Il partira de Prague, la capitale tchèque, traversera l'Autriche et se terminera à Passau, en Bavière. Le leader du classement général WRC2, Andreas Mikkelsen, sera de retour au volant d'une Škoda Fabia RS Rally2 engagée par Toksport WRT. Le Norvégien a toutes les chances de remporter prématurément le deuxième titre WRC2 de sa carrière à Passau. (Škoda)

Classement général WRC2/conducteur (après 11 rallyes sur 13)

1. Andreas Mikkelsen (NOR), Škoda, 108 points (sur 5 rallyes)

2. Yohan Rossel (FRA), Citroën, 104 points (sur 6 rallyes)

3. Gus Greensmith (GBR), Škoda, 99 points (sur 6 rallyes)

4. Oliver Solberg (SWE), Škoda, 91 points (sur 7 rallyes)

5. Sami Pajari (FIN), Škoda, 86 points (sur 7 rallyes)