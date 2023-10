Toyota zum siebten Mal Hersteller-Champion

Das Toyota Gazoo Racing World Rally Team hat seinen Titel als Hersteller-Champion erfolgreich verteidigt und nach einem spannenden Finale der Rallye Chile für Toyota die siebte Herstellerkrone geholt.

Elfyn Evans sicherte sich am letzten Tag der Rallye als Dritter einen Podestplatz, knapp vor seinen Teamkollegen Kalle Rovanperä und Takamoto Katsuta.

Zusammen mit dem Doppelsieg von Rovanperä und Evans auf der Powerstage am Ende der Rallye, mit dem sie sich die maximal verfügbaren Bonuspunkte für das Team sicherten, reichte dies aus, um sich zwei Runden vor Schluss den Herstellertitel zu sichern. Es ist das vierte Mal und das dritte Jahr in Folge, dass TGR-WRT seit seiner Gründung den Titel gewonnen hat, und es ist der siebte Markentitel, den Toyota seit 1993 gewonnen hat.

TGR-WRT ist nun garantiert auch zum fünften Mal in Folge Fahrer- und Beifahrermeister. Die Bemühungen von Rovanperä und Evans auf der Power Stage stellen sicher, dass nur sie und ihre jeweiligen Navigatoren Jonne Halttunen und Scott Martin die diesjährigen Titel gewinnen können. Rovanperä und Halttunen führen Evans und Martin mit 31 Punkten Vorsprung an, wobei 60 Punkte aus den letzten beiden Veranstaltungen übrig bleiben.

Die Rückkehr nach Chile zum ersten Mal seit 2019 verlief alles andere als einfach und bot den Teams und Fahrern nicht nur eine große Anzahl neuer Straßen, sondern auch ganz andere Bedingungen, da die Veranstaltung nun im Frühjahr statt im Herbst stattfand.

Evans war im Rennen um den Rallye-Sieg dabei, bevor er und seine Teamkollegen am Samstag auf extrem rauen Pisten unter unerwartet hohem Reifenverschleiß litten. Er drängte weiter auf einen Podiumsplatz und wurde belohnt, als im vorletzten Test am Sonntag Teemu Suninen (Hyundai) vor ihm von den schwierigen Straßen überrascht wurde.

Als Tabellenführer hatte Rovanperä am Freitag mehr Zeit verloren, nachdem er auf Straßen, die viel trockener und lockerer waren als vor vier Jahren, als Erster fahren musste. Doch am Tag seines 23. Geburtstages erholte er sich mit seinem sechsten Power-Stage-Sieg der Saison und verlor nur zwei Punkte gegenüber Evans.

Katsuta und Beifahrer Aaron Johnston – die zum Erfolg des Herstellertitels beigetragen haben, nachdem sie dieses Jahr in die Hauptaufstellung von TGR-WRT aufgestiegen waren, um sich ein Auto mit Sébastien Ogier und Vincent Landais zu teilen – sorgten dafür, dass alle drei Autos des Teams landete am Ende eines anspruchsvollen Wochenendes unter den ersten fünf.

Jari-Matti Latvala (Teamchef): «Ich bin wirklich zufrieden mit dem Ende dieser Rallye für uns. Es war nicht das einfachste, denn der Samstag war ein wirklich anspruchsvoller Tag und wir dachten am Sonntagmorgen, dass es schwierig werden würde, auf das Podium zu kommen. Aber es zeigt, dass man im Rallyesport einfach Geduld haben und bis zum Schluss durchhalten muss, denn es kann immer Überraschungen geben. Ich bin wirklich stolz auf das Team und die Crews für all die Arbeit, die wir während der Saison geleistet haben. Zwei Runden vor Saisonende haben wir als TGR-WRT frühestens den Herstellertitel gewonnen. Die Konkurrenz ist hart und die Autos liegen nah beieinander, aber ich denke, wir haben mit unserer Zuverlässigkeit und dem problemlosen Zielen der Autos, wie wir es hier geschafft haben, den Unterschied gemacht. Jetzt sind wir gespannt, welches unserer beiden Teams, die um den Fahrer- und Beifahrertitel kämpfen, sich in den letzten beiden Läufen durchsetzen wird.»

Titelverteidiger und Geburtstagskind Kalle Rovanperä: «Es fühlt sich gut an, dem Team dabei geholfen zu haben, den Herstellertitel zu sichern. Das hier in Chile zwei Runden vor Schluss zu bestätigen, ist eine großartige Leistung und fühlt sich wirklich gut an. Für uns war es nicht das einfachste Wochenende, da wir mit der Startposition am Freitag etwas im Handicap waren und am Samstag nicht die besten Entscheidungen getroffen haben. Heute war es immer noch schwierig, da selbst beim zweiten Durchgang ziemlich viel Straßenreinigung stattfand. Aber wir hatten einen guten Plan, um die Reifen zu schonen und auf der Power Stage Vollgas zu geben. Die schnelle Zeit kam und zeigte, dass wir die Geschwindigkeit hatten, und es war gut, diese Punkte zu holen.»

Tabellenzweiter und Titelanwärter Elfyn Evans: «Insgesamt war das Wochenende vielleicht nicht das, was wir uns erhofft hatten, und ich denke, es gab Potenzial für mehr. Diesmal haben wir es nicht ganz hinbekommen, obwohl wir zeitweise einen guten Speed hatten. Aber ich denke, dass wir mit unserem Endergebnis, einem Podium, relativ zufrieden sein können. Die beste Nachricht ist, dass das Team den Herstellertitel gewonnen hat. Es ist eine Ehre, Teil des Teams zu sein und es ist großartig, alle für ihre harte Arbeit zu belohnen. In der Fahrerwertung mussten wir an diesem Wochenende wahrscheinlich etwas mehr auf Kalle aufschließen, aber zumindest ist der Kampf noch am Leben.»

Takamoto Katsuta: «Es war ein sehr anspruchsvolles Wochenende, aber ich möchte allen im Team zum Gewinn des Herstellertitels gratulieren. Es gibt so viele Menschen, die während der Saison so großartige Arbeit leisten. Ihnen allen gilt ein großes Dankeschön, denn wir freuen uns immer, ein so starkes und schnelles Auto zu fahren. Die Etappen hier in Chile an diesem Wochenende waren schön, aber sehr schwierig. Am Freitagnachmittag fühlte ich mich ganz gut, aber am Samstag hatten wir dann große Probleme mit dem aggressiven Untergrund. Es war nicht einfach, aber wir bekamen eine Vorstellung davon, wie wir uns für die Zukunft verbessern können, also war es eine gute Erfahrung.» (Toyota)

Endstand nach 16 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Tänak/Järveoja (EE), Ford 3:06:38,1 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 42,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:06,9 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:11,0 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 4:41,5 6 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda + 8:18,5 7 Greensmith/Andersson (GB/S), Škoda + 8:44,3 8 Pajeri/Mäkönen (FIN), Skoda + 9:20,6 9 Rossel/Dunand (F), Citroën + 9:53,9 10 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Skoda + 10:08,2

Fahrer-WM Stand nach 11 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33