Ott Tänak triumphiert erneut in Chile

Ott Tänak und Martin Järveoja dominierten die Rallye Chile, elfter von 13 Läufen zur Weltmeisterschaft (WRC), mit einem großartigen Sieg. Tänak gewann bei seinem 19. Gesamtsieg sieben von sechzehn Prüfungen.

Es ist der zweite WRC-Sieg der estnischen Crew in einem Ford Puma Hybrid Rally1-Auto und auch ihr zweiter Sieg in Chile, womit sie zwei aufeinanderfolgende Sieger sind und im Land ungeschlagen sind.

Die Rallye Chile bot eine einzigartige und herausfordernde Reihe von Prüfungen, die viele Teams als echte Fahrerstrecken bezeichneten und bei denen Mensch und Maschine perfekt synchron arbeiten mussten, um das volle Quäntchen Leistung aus ihren Autos herauszuholen. Tänak und das M-Sport-Team haben dies von Anfang an getan, indem sie beim Auftakt der Rallye die erste Bestzeit gesetzt und damit die Initiative im Kampf um den Sieg ergriffen haben. Es folgten einige Zeiten unter den ersten drei, bei denen Tänak kurzzeitig die Führung verlor, aber auf der fünften Entscheidung der Rallye holte er seinen Vorsprung zurück und sicherte ihn mit einer weiteren Bestmarke. Auf der letzten Entscheidung des Tages gab es erneut eine Bestzeit, was bedeutete, dass Tänak und Järveoja mit der Führung über Nacht zum Concepcion Service Park zurückkehren würden.

Die Strecken am Samstag waren die härtesten der Rallye, mit einer rauen Oberfläche, die die Reifen des gesamten Rally1-Feldes zerfetzte. Das bedeutete, dass die Runde ein Kampf um Geschwindigkeit und Taktik werden würde. Tänak war der einzige Fahrer mit vier harten und zwei weichen Reifen. Seine Entscheidung zahlte sich aus, denn seine Rivalen gerieten ins Wanken und Tänak verließ die neunte Prüfung mit einem gigantischen Vorsprung von 47,8 Sekunden. Er schien an der Spitze uneinholbar zu sein. Die Nachmittagsrunde war nicht anders, denn die Teams machten sich auf den Weg, um die schwierige Schleife zu wiederholen. Obwohl nun alle die gleichen Reifen hatten, bleib Tänak klar vorne, er verwaltete seinen Vorsprung, fuhr zwei weitere Bestzeiten und beendete den Tag fast eine Minute vor dem Feld.

Am Sonntag lagen vier Prüfungen zwischen dem Esten und seinem ersten Sieg seit fast sechs Monaten, ein Ergebnis, auf das alle bei M-Sport verzweifelt hofften. Tänak fuhr mit Präzision und konstantem Tempo und erreichte die Startlinie der Power Stage mit 44 Sekunden Vorsprung. In einer ruhigen und konkurrenzfähigen Zeit belegte er auf der Power Stage den vierten Platz und sicherte sich einen hart erkämpften, wohlverdienten Sieg, auf den alle bei M-Sport stolz sein konnten.

Tänaks Teamkollege Pierre-Louis Loubet eröffnete die Rallye mit einer viertschnellsten Zeit, gefolgt von einem dritten Platz auf der zweiten Etappe der Rallye Chile, und hatte den Kampf um das Podium im Visier. Der Franzose fuhr die schnellsten Zwischenzeiten, bis eine Fehlkommunikation im Auto dazu führte, dass die Crew auf dramatische Weise von der Straße abkam und die Rallye aufgab. Ein hartes Ende für den jungen Franzosen nach einem scheinbar so positiven Start.

Alberto Heller feierte bei seiner Heimrallye ein traumhaftes Rally1-Debüt. Tausende Fans strömten zum feierlichen Start in Los Angeles, um den Chilenen beim Start zu sehen. Heller ging die Rallye mit Enthusiasmus und Mut an und musste am Samstag bis zum Schluss kämpfen, um sein Auto unter dramatischen Umständen zu reparieren. Er musste mitten in der Medienzone, nur wenige Meter vom Check-in der technischen Zone entfernt, aufgeben, nachdem er das Zeitlimit überschritten hatte. Er konnte am Sonntag neu starten und die Rallye beenden. Hellers Tempo verbesserte sich im Laufe des Wochenendes und er hat angedeutet, dass die Rallye Chile nur der Beginn seiner Liebesbeziehung zum Puma Hybrid Rally1 sein könnte.

Gregoire Munster hatte ein anstrengendes Wochenende in Chile, als er sich in den stärksten Rallye-Autos der WRC-Geschichte an der Spitze der Rangliste einarbeitete. Nachdem das Auto mit der Nummer 13 die meiste Zeit der Rallye einen konstanten siebten Gesamtrang belegt hatte, landete es schließlich auf dem 13. Gesamtrang, nachdem es auf der letzten Etappe am Samstag über acht Minuten verloren hatte. Munster wird mit seinem Team auch bei der Zentral Europa Rallye Ende Oktober antreten.

Richard Millener, Leiter des M-Sport Ford World Rally Teams, erklärte: «Das Team hatte ein paar schwierige Monate und alle haben hart gearbeitet, um einen weiteren Sieg zu erringen. Ich freue mich wirklich, dass es sich an diesem Wochenende für sie alle ausgezahlt hat. Ihre Entschlossenheit und Leidenschaft haben uns wirklich geholfen, Ott und Martin das zu geben, was sie brauchten, um sich den ersten Platz auf dem Podium zu sichern. Ohne sie wäre uns das natürlich nicht gelungen, daher Hut ab vor der fantastischen Demonstration ihrer Schnelligkeit und ihres Könnens. Ott zeigt auf jeden Fall immer noch, dass er zu den Besten der Welt gehört. Die Anreise nach Chile dauert lange, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt! An diesem Wochenende sind hier Erinnerungen entstanden, die keiner von uns so schnell vergessen wird.»

Ott Tänak, Sieger der Rallye Chile 2023, sagte: «Es ist auf jeden Fall schön, nach einer gefühlt langen Zeit ein positives Ergebnis einer Woche zu haben. Alles in allem kommt es einem perfekten Wochenende auf jeden Fall ziemlich nahe. Es schien irgendwie ganz anders zu sein als das, was wir normalerweise tun müssen. Es ging überhaupt nicht zu sehr um reine Leistung, es ging viel um Management und darum, wie man durch die Schleife kommt, es war eine andere Art von Herausforderung. Diese positive Stimmung ist immer hilfreich und ich bin mir sicher, dass es eine großartige Woche für das Team war.» (M-Sport)

Endstand nach 16 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Tänak/Järveoja (EE), Ford 3:06:38,1 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 42,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:06,9 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:11,0 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 4:41,5 6 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda + 8:18,5 7 Greensmith/Andersson (GB/S), Škoda + 8:44,3 8 Pajeri/Mäkönen (FIN), Skoda + 9:20,6 9 Rossel/Dunand (F), Citroën + 9:53,9 10 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Skoda + 10:08,2

Fahrer-WM Stand nach 11 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33