Cile: tre Škoda ai primi tre posti del WRC2

Il pilota Škoda Andreas Mikkelsen ha rinunciato al Rally del Cile, ma mantiene la leadership nella classifica generale. Tre Škoda Fabia RS Rally2 nei primi tre posti della categoria WRC2 al Rally del Cile: questo il risultato eccezionale al termine dell'undicesima prova del Campionato Mondiale Rally WRC della FIA. Oliver Solberg/Elliott Edmondson hanno vinto la categoria nell'appuntamento sudamericano del WRC dopo un emozionante duello con Sami Pajari/Enni Mälkönen. Il duo finlandese di Toksport WRC ha infine concluso il rally al terzo posto nel WRC2 dietro ai compagni di squadra Gus Greensmith/Jonas Andersson.

Per due giorni, gli equipaggi della Škoda Fabia RS Rally2 Sami Pajari/Enni Mälkönen e Oliver Solberg/Elliott Edmondson hanno lottato fianco a fianco per il primo posto nella classifica WRC2. Al termine della tappa di venerdì, i finlandesi - che avevano festeggiato il loro primo successo nel WRC2 in occasione della gara di casa ad agosto - avevano 13,3 secondi di vantaggio sulla coppia svedese-britannica. "Adoro questo rally. E la prima tappa è forse la più bella di tutte per me", ha dichiarato il ventunenne Pajari, che ha ottenuto il miglior tempo del WRC2 su tutte e tre le prove speciali (SS) di venerdì pomeriggio.

Sabato mattina, i due hanno continuato il loro duello con immutata determinazione. Le prove speciali medie piuttosto lunghe, il fondo di ghiaia soggetto a usura e la visibilità spesso scarsa a causa della polvere sospesa tra gli alberi hanno portato a divari di tempo insolitamente elevati tra i primi classificati. Quando ha perso quasi 40 secondi nella prima prova speciale del sabato, Pajari ha dovuto cedere il comando a Solberg.

Ma il giovane finlandese ha compiuto una rimonta impressionante e ha ripreso il comando subito dopo il servizio di mezzogiorno. Poi, però, ha pagato il suo ritmo aggressivo: mentre Solberg aveva risparmiato i suoi pneumatici in vista della prova speciale "Maria de las Cruces", lunga 28,72 km e ultima tappa della giornata, Pajari ha sovraccaricato i suoi pneumatici e ha perso 49,6 secondi solo su questa prova speciale. Anche Gus Greensmith/Jonas Andersson, compagni di squadra del finlandese alla Toksport WRT, sono passati al secondo posto. "D'ora in poi si tratta di vincere la classifica WRC2 Challenger", ha riconosciuto Pajari. In questa categoria, solo i piloti che non hanno ancora vinto un titolo WRC2 o WRC3 e non sono mai stati nominati per i punti nel Campionato Costruttori hanno diritto ai punti.

Quando la polvere si è letteralmente depositata sabato sera, Solberg/Edmondson guidava la categoria WRC2 con 25,3 secondi di vantaggio. "Queste piste cilene sono incredibili, ma non facili da affrontare. Ho avuto un ottimo feeling con la macchina. Abbiamo prestato attenzione ai nostri pneumatici nel secondo giro per poter attaccare di nuovo nell'ultima prova speciale della giornata", ha spiegato Solberg, che ha perso gli occhiali nel mezzo. "Questo significa che non ho potuto sfruttare il 100% della nostra velocità".

Solberg ha ottenuto la sua seconda vittoria stagionale con un altro miglior tempo nel WRC2 domenica. "Finalmente un'altra vittoria! Purtroppo le mie possibilità nel WRC non erano più intatte. Ma è comunque una bella sensazione", ha commentato il 22enne figlio dell'ex campione del mondo rally FIA Petter Solberg. Lo svedese ha vinto in totale cinque delle 16 prove speciali della categoria WRC2 in Cile.

Gus Greensmith e il copilota Jonas Andersson si sono assicurati il secondo posto assoluto dopo aver fatto registrare due migliori tempi nel WRC2. "In realtà avevamo bisogno di una vittoria. Ma non credo che né io né Jonas avremmo potuto dare di più", ha detto Greensmith, riferendosi alla situazione del WRC. Il britannico è a nove punti dal leader del campionato Andreas Mikkelsen dopo l'undicesima delle 13 prove del WRC. Poiché, secondo il regolamento, solo i migliori sei risultati su un massimo di sette partenze validi per i punti contano per la classifica generale, a Greensmith resta solo l'imminente Rally Central Europe per ottenere punti. Lo stesso vale per Yohan Rossel (Citroën), che in Cile si è classificato quarto nella categoria. Il francese rimane secondo nella classifica generale del WRC2, ma può ottenere punti solo in un'altra gara, mentre Mikkelsen ha due gare aperte per farlo.

Il penultimo appuntamento del FIA World Rally Championship di quest'anno è completamente nuovo nel calendario del WRC: il Rally dell'Europa Centrale, progettato come evento su asfalto, si svolgerà dal 26 al 29 ottobre 2023. Il rally partirà dalla capitale ceca Praga, attraverserà l'Austria e si concluderà a Passau, in Baviera. Il leader della classifica generale WRC2 Andreas Mikkelsen tornerà in azione al volante di una Škoda Fabia RS Rally2 iscritta da Toksport WRT. Il norvegese ha le migliori possibilità di conquistare il secondo titolo WRC2 della sua carriera già a Passau. (Škoda)

Classifica generale WRC2/piloti (dopo 11 rally su 13)

1° Andreas Mikkelsen (NOR), Škoda, 108 punti (su 5 rally)

2° Yohan Rossel (FRA), Citroën, 104 punti (su 6 rally)

3° Gus Greensmith (GBR), Škoda, 99 punti (da 6 rally)

4° Oliver Solberg (SWE), Škoda, 91 punti (da 7 rally)

5. Sami Pajari (FIN), Škoda, 86 punti (da 7 rally)