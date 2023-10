Chile: Três Škoda nos três primeiros lugares do WRC2

Oliver Solberg/Elliott Edmondson vencem a categoria WRC2 com o Škoda Fabia RS Rally2 na décima primeira ronda do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA, à frente dos companheiros de equipa Gus Greensmith/Jonas Andersson e Sami Pajari/Enni Mälkönen.

O piloto da Škoda, Andreas Mikkelsen, optou por não participar no Rali do Chile, mas mantém a liderança na classificação geral. Três Škoda Fabia RS Rally2 nos três primeiros lugares da categoria WRC2 no Rali do Chile: este foi o resultado de destaque no final da décima primeira ronda do Campeonato do Mundo de Ralis FIA WRC. Oliver Solberg/Elliott Edmondson venceram a categoria na ronda sul-americana do WRC após um emocionante duelo com Sami Pajari/Enni Mälkönen. A dupla finlandesa da Toksport WRC acabou por terminar o rali em terceiro lugar no WRC2, atrás dos seus companheiros de equipa Gus Greensmith/Jonas Andersson.

Durante dois dias, as equipas do Škoda Fabia RS Rally2, Sami Pajari/Enni Mälkönen e Oliver Solberg/Elliott Edmondson, lutaram lado a lado pelo primeiro lugar da classificação do WRC2. No final da etapa de sexta-feira, os finlandeses - que tinham celebrado o seu primeiro sucesso no WRC2 na sua ronda caseira em agosto - tinham 13,3 segundos de vantagem sobre a dupla sueco-britânica. "Adoro este rali. E a primeira etapa é talvez a mais bonita de todas para mim," disse Pajari, de 21 anos, que fez o melhor tempo do WRC2 nas três especiais de sexta-feira à tarde.

No sábado de manhã, os dois continuaram o seu duelo com uma determinação inabalável. As longas etapas especiais médias, a superfície de gravilha de desgaste intensivo e a visibilidade frequentemente reduzida devido ao pó que paira entre as árvores levaram a diferenças de tempo invulgarmente grandes entre os primeiros classificados. Quando perdeu quase 40 segundos na primeira especial de sábado, Pajari teve de ceder a liderança a Solberg.

Mas o jovem finlandês fez uma recuperação impressionante e retomou a liderança imediatamente após a cerimónia do meio-dia. Enquanto Solberg poupou os pneus para a especial de 28,72 quilómetros "Maria de las Cruces" - a última etapa do dia - Pajari sobrecarregou os pneus e perdeu 49,6 segundos só nesta especial. Até Gus Greensmith/Jonas Andersson, os colegas de equipa do finlandês na Toksport WRT, passaram para o segundo lugar. "A partir de agora, o objetivo é ganhar a classificação do WRC2 Challenger", reconheceu Pajari. Nesta categoria, apenas os pilotos que ainda não tenham ganho um título WRC2 ou WRC3 e que nunca tenham sido nomeados para pontos no Campeonato de Construtores são elegíveis para pontuar.

Quando a poeira tinha literalmente assentado no sábado à noite, Solberg/Edmondson lideravam a categoria WRC2 com 25,3 segundos de vantagem. "Estas pistas chilenas são incríveis, mas não são fáceis de enfrentar. Senti-me muito bem no carro. Prestámos conscientemente atenção aos nossos pneus na segunda etapa para podermos voltar a atacar na última especial do dia", explicou Solberg, que não usou os óculos no meio da prova. "Isso significa que não pude usar 100% da nossa velocidade."

Solberg cimentou a sua segunda vitória da época com outro melhor tempo do WRC2 no domingo. "Finalmente outra vitória! Infelizmente, as minhas hipóteses no WRC já não estavam intactas. Mas não deixa de ser uma óptima sensação", comentou o filho de 22 anos do antigo Campeão do Mundo de Ralis da FIA, Petter Solberg. O sueco venceu um total de cinco das 16 etapas especiais da categoria WRC2 no Chile.

Gus Greensmith e o seu copiloto Jonas Andersson asseguraram o segundo lugar da geral, depois de terem estabelecido dois melhores tempos no WRC2. "Precisávamos mesmo de uma vitória. Mas acho que nem eu nem o Jonas podíamos ter dado mais por ela", disse Greensmith, referindo-se à situação do WRC. O britânico está a nove pontos do líder do campeonato, Andreas Mikkelsen, após a décima primeira de 13 rondas do WRC. Uma vez que, de acordo com os regulamentos, apenas os seis melhores resultados de um máximo de sete partidas elegíveis para pontos contam para a classificação geral, Greensmith só tem o próximo Rali da Europa Central para marcar pontos. O mesmo se aplica a Yohan Rossel (Citroën), que terminou em quarto lugar na categoria no Chile. O francês continua em segundo lugar na classificação geral do WRC2, mas também só pode marcar pontos numa única ronda, enquanto Mikkelsen tem duas rondas em aberto para o fazer.

A penúltima ronda do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA deste ano é completamente nova no calendário do WRC: o Rali da Europa Central, concebido como uma prova de asfalto, terá lugar de 26 a 29 de outubro de 2023. Começa na capital checa, Praga, passa pela Áustria e termina em Passau, na Baviera. O líder da classificação geral do WRC2, Andreas Mikkelsen, estará então de volta à ação ao volante de um Škoda Fabia RS Rally2 inscrito pela Toksport WRT. O norueguês tem as melhores hipóteses de garantir o segundo título WRC2 da sua carreira logo no início de Passau. (Škoda)

Classificação geral WRC2/pilotos (após 11 dos 13 ralis)

1º Andreas Mikkelsen (NOR), Škoda, 108 pontos (em 5 ralis)

2º Yohan Rossel (FRA), Citroën, 104 pontos (em 6 ralis)

3º Gus Greensmith (GBR), Škoda, 99 pontos (em 6 ralis)

4º Oliver Solberg (SWE), Škoda, 91 pontos (em 7 ralis)

5º Sami Pajari (FIN), Škoda, 86 pontos (em 7 rallies)