Rovanperä - un programme à temps partiel pour retrouver des forces

"Le programme partiel va m'aider à me ressourcer pour revenir à temps plein", déclare Kalle Rovanperä. Avec le temps partiel en Championnat du monde des rallyes FIA, le double champion souhaite revenir plus fort.

La confirmation de la décision de Rovanperä de prendre du recul l'année prochaine a surpris beaucoup de monde lundi, d'autant plus que le jeune homme de 23 ans a remporté son deuxième titre pilote consécutif il y a moins d'un mois. Mais Rovanperä, qui est devenu le plus jeune vainqueur de l'histoire en 2022, estime que ce programme réduit est arrivé au bon moment. Malgré son jeune âge, le Finlandais a commencé à conduire des voitures de rallye à l'âge de huit ans et a passé les 15 dernières années de sa vie à travailler sur son rêve.

"C'était une décision difficile à prendre, à laquelle il faut réfléchir pendant un certain temps", a-t-il révélé en exclusivité à WRC.com, "mais j'ai eu le sentiment que c'était le bon moment pour faire cette année partielle. Nous avons fait beaucoup de choses ces dernières années et maintenant nous pouvons nous reposer un peu, donc nous détendre et recharger les batteries pour les saisons à venir, qui seront des saisons complètes avec l'équipe. Je pense que ce sera une bonne chose".

Rovanperä a également fait remarquer que tant Toyota que son copilote Jonne Halttunen, qui l'a mené à ses deux titres de champion du monde, ont soutenu sa décision après qu'il ait fait part de ses projets en début d'année.

"Au début, c'était une grande surprise", a expliqué Rovanperä, "mais ils l'ont vraiment bien pris. Nous étions d'accord pour dire que l'année prochaine serait le meilleur moment si je voulais le faire. Ils comprennent parfaitement la situation et comprennent aussi que cela devrait m'aider à l'avenir à rouler plus longtemps et à obtenir de meilleurs résultats.

"Jonne l'a aussi vraiment bien pris", a-t-il poursuivi. "Bien sûr, nous parlons de tout pendant le rallye et les reconnaissances, et Jonne savait aussi que cela pourrait arriver un jour ou l'autre. Il n'a pas vraiment été surpris et a également convenu que nous roulions à plein temps depuis un certain temps déjà, et ce n'est pas une mauvaise chose".