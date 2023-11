Rovanperä - nova força com um programa a tempo parcial

"O programa a tempo parcial vai ajudar-me a recarregar as baterias para o meu regresso às corridas a tempo inteiro", diz Kalle Rovanperä. O duplo campeão quer regressar mais forte com as corridas a tempo parcial no Campeonato do Mundo de Ralis da FIA.

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German

A confirmação da decisão de Rovanperä de dar um passo atrás no próximo ano foi uma surpresa para muitos na segunda-feira - especialmente porque o jovem de 23 anos garantiu o seu segundo título consecutivo de pilotos há menos de um mês. Mas Rovanperä, que se tornou o mais jovem vencedor de títulos da história em 2022, acredita que o programa reduzido veio na altura certa. Apesar da sua tenra idade, o finlandês começou a conduzir carros de rali aos oito anos e passou os últimos 15 anos da sua vida a trabalhar no seu sonho.

"Foi uma decisão difícil de pensar durante algum tempo," revelou em exclusivo ao WRC.com, "mas senti que agora seria uma boa altura para um ano parcial como este. Conseguimos muito nos últimos anos e agora podemos descansar um pouco, relaxar e recarregar as baterias para as próximas épocas, que serão épocas completas com a equipa. Penso que será uma coisa boa".

Rovanperä referiu ainda que tanto a Toyota como o seu copiloto Jonne Halttunen, que o conduziu aos dois títulos mundiais, apoiaram a sua decisão depois de ter partilhado os seus planos no início deste ano.

"Foi uma grande surpresa no início", explicou Rovanperä, "mas eles aceitaram muito bem. Concordámos que o próximo ano seria a melhor altura para eu o fazer. Eles compreendem perfeitamente a situação e também compreendem que isso me vai ajudar a correr mais tempo e a obter melhores resultados no futuro.

"O Jonne também aceitou muito bem", continuou. "É claro que falamos de tudo durante o rali e o reconhecimento, e o Jonne também sabia que isso poderia acontecer a dada altura. Ele não ficou muito surpreendido e também concordou que estamos a conduzir a tempo inteiro há algum tempo e isso não é mau."