ARRC/Sepang: Reiterberger schwitzt und fährt Bestzeit

Noch gab es heute keine Punkte auf der Grand-Prix-Strecke in Malaysia. Aber bei seinem zweiten Einsatz in der Asiatischen Superbike Meisterschaft kommt der Bayer in Sepang gut zurecht. Eine Strecke, die er gut kennt.

Während seine ehemaligen Kollegen aus der IDM Superbike im Rahmen ihres Saison-Auftaktes ihre Runden auf der deutschen Grand Prix-Strecke am Sachsenring drehen, ist der IDM-Champion aus dem Vorjahr wieder im Auftrag von BMW in Asien unterwegs. Nach dem Auftakt in Buriram steht nun Sepang auf seiner Reiseroute.

Nach dem die Rennen in Buriram nicht ganz so nach dem Geschmack des Bayern verliefen, er belegte die Plätze 4 und 6, soll jetzt ein Pokal her. Das Spektakel der Asia Superbike 1000cc hat auf dem Sepang International Circuit hat heute begonnen. Die Fahrer bereiten sich auf die zweite Runde der Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship (ARRC) vor. In Runde 1 sorgte Haruki Noguchi von SDG MS Harc-Pro.Honda.PH. für Furore auf der Strecke und übernahm die Führung in der Gesamtwertung.

In der ersten Sepang-Trainingssitzung am Freitag-Vormittag schien Markus Reiterberger vom Onexox BMW TKKR Team flott zu sein, als er mit einer Zeit von 2:07,092 min. die schnellste Zeit fuhr. Md Zaqhwan Zaidi vom Honda-Asia Dream Racing with Showa fuhr mit 2:07,407 min die zweitschnellste Zeit. Drittschnellster war Passawit Thitivararak von Astemo Si Racing with Thai Honda in einer 2:08,507 min.

Im zweiten Training konnte Reiterberger den Schwung beibehalten und fuhr mit 2:06,848 min. erneut die schnellste Zeit. Haruki Noguchi, der sich Zeit nahm, um sich an das Tempo zu gewöhnen, fuhr mit 2:07,447 min. die zweitschnellste Zeit. Für Zaqhwan Zaidi war es zwar kein signifikanter Geschwindigkeitszuwachs, aber er fuhr mit 2:07,719 min. die drittschnellste Zeit.

Markus Reiterberger blieb unermüdlich am Ball und beherrschte auch das dritte Training von der Spitze weg. Mit einer 2:05,849 min. holte er auch am Nachmittag die schnellste Zeit. «Zunächst einmal bin ich froh, wieder nach Sepang zu kommen, denn ich fühle mich auf der Strecke sehr wohl», erklärte er nach getaner Arbeit. «Die Luftfeuchtigkeit ist vielleicht etwas schwierig für mich, aber ich fahre gerne hier. Wir haben die Maschine im Vergleich zu Buriram ein wenig verändert, wir haben uns verbessert. Im ersten und zweiten Training lag ich bereits an der ersten Position, aber ich fühlte mich nicht so gut auf der Maschine. Wir waren weit von der Rundenzeit von 2020 entfernt, also arbeiteten wir an der Einstellung und testeten ein paar Mal für FP3. Obwohl wir so weit gekommen sind, müssen wir den Grip noch verbessern. Wir werden sehen, wie es morgen sein wird. Das Wetter kann unberechenbar sein, wenn es also regnet, kann es anders aussehen.»