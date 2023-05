Estoril: 2 Siege für Agius – Platz 4 für Rosenthaler 07.05.2023 - 17:53 Von Oliver Feldtweg

© JuniorGP Zwei Siege in Portugal für Senna Agius

Der Auftakt der JuniorGP-Saison in Estoril (Portugal) bescherte dem deutschen Liqui-Moly-Husqvarna Team 2 Siege in der Moto2-EM durch Senna Agius. Jakob Rosenthaler ließ in der Moto3-Junior-WM mit Platz 4 aufhorchen.