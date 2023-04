100 Jahre Schleizer Dreieck: Tickets ab 11. April 23

In Schleiz wird gefeiert

Am kommenden Dienstag, den 11. April 2023 startet der Vorverkauf für die Einzeltickets zu den verschiedenen Events im Rahmen des Jubiläums ‚100 Jahre Schleizer Dreieck‘. Das Programm im Überblick.

Fester Anlaufpunkt für alle Tickets ist die Stadtinformation ‚Alte Münze‘ auf dem Schleizer Neumarkt. Hier gibt es das Wochenendticket sowie Tagestickets für das Hauptwochenende, das historische Rennevent ‚Schleizer Dreieck 100‘, das Wochenendticket für das Gastspiel der IRRC beim 3. Thüringer Motorsport-Meeting, die beiden Buchlesungen in der Seng sowie die drei Veranstaltungen in der Wisentahalle Schleiz. Damit auch die Besucher außerhalb von Schleiz bequem und einfach an ihre Tickets gelangen, gibt es für insgesamt vier Events auch die Möglichkeit des Online-Ticketkaufs als Print@Home-Ticket, Mobileticket oder Hard-Ticket.

«In diesem Zusammenhang möchte die Stadtverwaltung auch eine Änderung bekanntgeben», erklären die Macher. «Gemeinsam mit der Kreissparkasse Saale-Orla und der Wisentahalle ist es gelungen, dass das Theaterstück ‚Wehe, wenn ich an dem Gasgriff drehe!‘ vom Bauerntheater der Agrofarm Knau nun doch am 13.Juni 2023 in der Wisentahalle stattfinden kann. Neben den Einzeltickets gibt es auch weiterhin, bis zum 1. Juni 2023 um 18 Uhr, die Möglichkeit, das bereits bekannte Kombiticket für die beiden Wochenenden (02. – 04.06. & 10. /11.06.) für 75 Euro zu erwerben.»

02. – 04. Juni 2023

3. Thüringer Motorsport-Meeting - IRRC mit verschiedenen Rahmenklassen wie die Internationale Sidecar Trophy, die IG Königsklasse, Superbikes usw.

Veranstalter: MSC Schleizer Dreieck e.V. im ADAC Schleizer Dreieck

Tickets im Vorverkauf: Wochenendticket 40 Euro

Vorverkaufsstellen: Stadtinformation Alte Münze, Motorradbekleidung Hartelt Schleiz, Autohaus Hammerschmied Schleiz

06. Juni 2023

Motorsport-Buchlesung in der Gaststätte Seng mit Jürgen und Jan Müller und Thorsten Horn mit dem Buch ‚100 Jahre Schleizer Dreieck – Die andere(n) Geschichte(n) einer sagenhaften Rennstrecke‘. Mit den beiden Stargästen Markus Reiterberger (vierfacher IDM Superbikemeister) und Jörg Teuchert (Supersport-Weltmeister 2000) – 19 Uhr

Veranstalter: Stadt Schleiz

Speisegaststätte Schleizer Dreieck (Seng) – Hofer Straße 45 – 07907 Schleiz

Ticket im Vorverkauf: 10 Euro

Vorverkaufsstelle: Stadtinformation Alte Münze

07. Juni 2023

Historischer Vortragsabend in der Wisentahalle Schleiz zum Schleizer Dreieck – 20 Uhr Veranstalter: Stadt Schleiz

Wisentahalle Schleiz

Ticket im Vorverkauf: 10 Euro

Vorverkaufsstellen: Stadtinformation Alte Münze, Ticketsystem der Wisentahalle - www.wisentahalle.de, Filialen der Kreissparkasse Saale-Orla

08. Juni 2023

Open-Air-Kino mit einem Motorsport-Film und historischen Aufnahmen vom Schleizer Dreieck, am Nachmittag Kinderprogramm, nach dem historischen Film ein weiterer Film mit Motorsportbezug. Gelände am Goethestein nahe der Seng, ab 16 Uhr. Historischer Film ab 19:30 Uhr

Veranstalter: Stadt Schleiz

Ticketpreis: 8 Euro – Kinder bis einschließlich 12 Jahre frei – Tickets nur vor Ort

09. Juni 2023

Festveranstaltung in der Wisentahalle mit Programm, Auszeichnungen und Ehrungen sowie Ehrengästen. Interessierte Gäste sind herzlich willkommen – 18:30 Uhr

Veranstalter: Stadt Schleiz

Ticket im Vorverkauf: 20 Euro (inklusive kleinem Snack)

Vorverkaufsstellen: Stadtinformation Alte Münze, Ticketsystem der Wisentahalle - www.wisentahalle.de, Filialen der Kreissparkasse Saale-Orla

10. Juni 2023

Eröffnung der Ausstellung ‚100 Jahre Schleizer Dreieck‘ im ehemaligen Start-Ziel-Gebäude

Veranstalter: Stadt Schleiz / MSC Schleizer Dreieck

Fahrerlager Schleizer Dreieck

Geladene Gäste – anschließend Zutritt für Jedermann möglich – Ticket für Schleizer Dreieck 100 notwendig.

10. – 11. Juni 2023

Schleizer Dreieck 100 - Historische Rennveranstaltung mit Präsentationsläufen von Motorrädern, Automobilen sowie ehemaligen und aktiven Fahrern aus den verschiedenen Epochen. Außerdem werden am Samstag historische Starts an der Gaststätte Weidmannsruh nachgestellt. Anschließend ist ein Korso aller Teilnehmer auf den Schleizer Neumarkt geplant. Am Samstagabend werden Ehrengäste im Fahrerlager vorgestellt. Eine Abendveranstaltung sowie ein abschließendes Feuerwerk sind ebenfalls geplant. Insgesamt werden über 500 historische Fahrzeuge zu erleben sein.

Veranstalter: Stadt Schleiz

Tickets im Vorverkauf: Wochenende 42 Euro, Samstag-Tagesticket 27 Euro, Sonntag-Tagesticket 27 Euro.

12. Juni 2023

Motorsport-Buchlesung in der Gaststätte Seng mit Hendrik Medrow und Jens Conrad über Automobilrennsport in der DDR (Buchtitel: Von Flundern, Spydern und Exoten – Die Gruppe B in der DDR von Hendrik Medrow sowie Meister mit zwei Kerzen – Trabant-Rennsport in der DDR von Jens Conrad – 19 Uhr)

Veranstalter: Stadt Schleiz

Speisegaststätte Schleizer Dreieck (Seng) – Hofer Straße 45 – 07907 Schleiz Ticket im Vorverkauf: 10 Euro

Vorverkaufsstelle: Stadtinformation Alte Münze

13. Juni 2023

Auszeichnungsveranstaltung mit Programm am ‚Ehrenstein der Tagesschnellsten‘ in der Hofer Straße – ca. 16:30 Uhr

Veranstalter: Stadt Schleiz Eintritt frei

13. Juni 2023

Theateraufführung ‚Wehe, wenn ich an dem Gasgriff drehe‘ durch das Bauerntheater der Agrofarm Knau in der Schleizer Wisentahalle – 19 Uhr

Veranstalter: Stadt Schleiz

Wisentahalle Schleiz

Ticket im Vorverkauf: 20 Euro

Vorverkaufsstellen: Stadtinformation Alte Münze, Ticketsystem der Wisentahalle - www.wisentahalle.de, Filialen der Kreissparkasse Saale-Orla

15. Juni 2023

Open-Air-Kino mit einem Motorsport-Film und historischen Aufnahmen vom Schleizer Dreieck – am Nachmittag Kinderprogramm – nach dem historischen Film Biergartenfeeling bei Musik, Speisen und Getränken – Gelände am Goethestein nahe der Seng - ab 16 Uhr – historischer Film ab 19:30 Uhr

Veranstalter: Stadt Schleiz

Ticketpreis: 8 Euro – Kinder bis einschließlich 12 Jahre frei – Tickets nur vor Ort

17. – 18. Juni 2023

Fahrzeugtreffen am Schleizer Dreieck mit Traktoren, Rennfahrzeugen aller Art, DDR-Fahrzeugen, LKW usw. Außerdem sollen ein Seifenkistenrennen sowie Kart-, Mini- und Pocketbike-Fahrten möglich sein. Präsentationen und ein Bühnenprogramm runden das zweitägige Treffen ab. Zudem wird Motorsport-Experte und TV Kommentator Lenz Leberkern an diesem Wochenende sein Buch vorstellen.

Veranstalter: Betreibergesellschaft Schleizer Dreieck mbH Schleizer Dreieck – Fahrerlager

Tickets für 5 Euro pro Person nur vor Ort.

Die Veranstaltungen an den Wochenenden werden durch Abendveranstaltungen, Händlermeile, Feuerwerk, Fahrerpräsentationen und einem weiteren Rahmenprogramm abgerundet. Während der gesamten Dauer der Feierlichkeiten besteht die Möglichkeit, am Schleizer Dreieck zu campen. Über Eintrittspreise, den Ticketverkauf und Vorverkauf sowie Einzelheiten zu den verschiedenen Veranstaltungen wird regelmäßig informiert.

Tickets für alle Veranstaltungen und einzelne Tage gibt es ab Dienstag, 11. April, in der Stadtinformation Alte Münze sowie über das Ticketsystem der Wisentahalle. Bereits seit Weihnachten gibt es das Kombi-Ticket Race zum Preis von 75 Euro. Das Ticket beinhaltet den Eintritt zu den Veranstaltungen 02. – 04. sowie 10. / 11. Juni 2023 inklusive Fahrerlager, Tribünen und Race-Party. Das Ticket ist in der Stadtinformation Alte Münze erhältlich und kann ebenfalls per Postversand zugestellt werden.

Auch noch im Angebot

• Sonderbriefmarke des Bundes ab 1.Juni

• Briefmarkenausstellung

• verschiedene Merchandise-Artikel aller Art

• Festschrift mit rund 200 Seiten mit Anekdoten, Geschichten, Bildern, Starterlisten und Portraits

• 40.000 Flyer in den Bierkästen von Sternquell im Handel ab Mitte April

• Sonderveröffentlichungen zum Thema Schleizer Dreieck

• Projekte in Schulen und Einrichtungen

• weitere Ehren- und Infotafeln

• Ausbau des alten Start-Ziel-Turms zu einem Museum

• Jubiläums-Uhr

• Schmuckkollektion