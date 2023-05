Noah Dettwiler (KTM/12.): «Ich war am Limit»

Noah Dettwiler in Estoril

Noah Dettwiler eröffnete seine JuniorGP-Saison mit einem zwölften Platz im portugiesischen Estoril. Der Schweizer aus dem Team Cuna de Campeones war damit nicht gänzlich zufrieden und weiß, woran er noch arbeiten muss.

Nachdem er beim Saisonfinale 2022 mit Platz 9 sein bestes Ergebnis im JuniorGP gefeiert hatte, hatte Noah Dettwiler vor dem Auftakt der Nachwuchsrennserie in Estoril hohe Erwartungen an seine dritte Saison in dieser Klasse.

Mit Startplatz 13 hatte sich der 18-jährige Schweizer im Qualifying eine gute Ausgangslage verschafft, die er im Rennen am Sonntag nutzen wollte. Auch der Rennabbruch brachte Dettwiler nicht aus der Ruhe. «Ich hatte sowohl beim ersten Versuch als auch beim Neustart einen guten Start, bei dem ich viele Positionen gewinnen konnte und an siebter Stelle lag.»

Jedoch überquerte der KTM-Pilot aus dem Team Cuna de Campeones den Zielstrich 3,131 sec hinter Rennsieger Nico Carraro (GASGAS), womit er nicht gänzlich zufrieden war. «Ich konnte die Pace der vorderen Fahrer nicht ganz halten. Ich habe alles gegeben und war am Limit. Aber es hat leider nicht gereicht, um an der Spitze mitzufahren.»

Dettwiler betonte aber auch: «Es war ein positives Wochenende mit vielen Schritten in die richtige Richtung. Der zwölfte Platz ist daher ein ordentliches Ergebnis.» Für das nächste Rennen im spanischen Valencia hat er einen klaren Fahrplan. «Ich weiß, woran ich mit dem Team für Valencia arbeiten muss und freue mich auf die nächste Chance, mich zu verbessern.»

Moto3-Resultate JuniorGP Estoril, 7. Mai:

1. Nico Carraro (I), GASGAS, 5 Rdn in 8:52,648 min. 2. Ángel Piqueras (E), Honda, + 0,002 sec. 3. Jakob Rosenthaler (A), Husqvarna, + 0,275. 4. Luca Lunetta (I), KTM. 5. Jacob Roulstone (AUS), GASGAS. 6. Xabier Zurutuza (E), KTM. 7. Elia Bartolini (I), Honda. – WM-Stand: 1. Carraro 25. 2. Piqueras 20. 3. Rosenthaler 16. 4. Lunetta 13. 5. Roulstone 11. 6. Zurutuza 10.