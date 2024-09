Oulton Park: Siege für Kyle Ryde und Glenn Irwin

Vom 13. bis 15. September fand das neunte Saison-Meeting der Britischen Superbike-Meisterschaft in Oulton Park statt. Kyle Ryde (Yamaha) erreichte einen Doppelsieg, Glenn Irwin (Ducati) konnte Lauf 2 gewinnen.

Das erste Meeting des Showdowns in der Britischen Superbike-Meisterschaft in Oulton Park verlief dramatisch: Yamaha-Pilot Kyle Ryde konnte mit Siegen in Rennen 1 und 3 den Rückstand auf Leader Tommy Bridewell (Honda) auf sechs Punkte verkürzen. Glenn Irwin (Ducati) konnte Lauf 2 für sich entscheiden und auf die Siegerstraße zurückkehren. In drei spannenden Rennen standen sieben verschiedene Fahrer für fünf unterschiedliche Hersteller auf dem Podium.

In Rennen 1 holte sich Ryde seinen ersten Sieg in Oulton Park, während der amtierende Champion Bridewell in der ersten Runde stürzte. Irwin hielt seine Titelhoffnungen mit Platz 2 am Leben. Dritter wurde Lee Jackson (Honda).

Nach trockenen Bedingungen am Vortag, war das zweite Rennen nass. Irwin presste sich in der letzten Runde an Leon Haslam vorbei – der Fahrer des ROKiT-Haslam-BMW-Teams ging weit und konnte sich auf dem dritten Platz wieder einreihen, während Danny Kent beim Heimrennen seines McAMS Racing-Yamaha-Teams den zweiten Platz belegte. Bridewell erholte sich von seinem Sturz im ersten Rennen und wurde Vierter. Enttäuschend lief das

Rennen für Ryde, der nur 13. wurde.

Lauf 3 begann bei feuchten, aber immer besser werdenden Bedingungen, und mehrere Fahrer schienen bei der Reifenwahl ein Risiko einzugehen. Nach einer Unterbrechung durch die rote Flagge, als Lewis Rollo bei Hislops stürzte, wurde das Rennen nach einem erneuten Regenschauer bei völlig nassen Bedingungen für fünf Runden neu gestartet. Ryde überquerte 5,965 sec vor Bridewell die Ziellinie. Auf Platz 3 reihte sich der 21-jährige Brite Storm Stacey (Kawasaki) ein.

«Das Ziel an diesem Wochenende war es, ein paar Punkte aufzuholen, das haben wir auf beeindruckende Weise geschafft», freute sich Kyle Ryde. «Der 13. Platz in Rennen 2 war nicht ideal, aber das Team und ich sind zurückgekommen und haben dann das schwierige dritte Rennen gewonnen. Vielen Dank an die Fans, die mich zum zweiten Mal in Folge zum Fahrer des Wochenendes gewählt haben, und vielen Dank an das Team, das mir ein großartiges Motorrad zur Verfügung gestellt hat. Ich freue mich auf Donington Park, mein Heimrennen – wir werden weiter um den Titel kämpfen.»

Bridewell (334) geht mit nur sechs Punkten Vorsprung in die vorletzte Station in Donington Park. Ryde (328) freut sich auf seine Heimrennen vom 27. bis 29. September. Irwin (289) führt die Verfolgergruppe an, nachdem er den Rückstand auf die Tabellenspitze in Oulton Park beinahe halbieren konnte. Er liegt nur noch 45 Punkte hinter Bridewell.

BSB in Oulton Park, Rennen 3 (15. September):

1. Kyle Ryde (OMG GRILLA Yamaha Racing)

2. Tommy Bridewell (Honda Racing UK) +5.965 sec

3. Storm Stacey (LKQ Euro Car Parts Kawasaki) +6.487

4. Max Cook (Completely Motorbikes Kawasaki) +12.345

5. Danny Kent (McAMS Racing Yamaha) +12.760

6. Christian Iddon (Oxford Products Racing Ducati) +12.766

7. Lee Jackson (MasterMac Honda) +13.131

8. Andrew Irwin (Honda Racing UK) +13.563

9. Glenn Irwin (Hager PBM Ducati) +14.790

10. Josh Brookes (FHO Racing BMW Motorrad) +14.887

BSB in Oulton Park, Rennen 2 (15. September):

1. Glenn Irwin (Hager PBM Ducati)

2. Danny Kent (McAMS Racing Yamaha) +0.679 sec

3. Leon Haslam (ROKiT Haslam Racing BMW Motorrad) +2.300

4. Tommy Bridewell (Honda Racing UK) +3.618

5. Lewis Rollo (IN Competition SENCAT Aprilia) +3.706

6. Jason O’Halloran (Completely Motorbikes Kawasaki) +4.472

7. Lee Jackson (MasterMac Honda) +4.762

8. Storm Stacey (LKQ Euro Car Parts Kawasaki) +7.811

9. Andrew Irwin (Honda Racing UK) +12.351

10. Fraser Rogers (TAG Honda) +13.592

BSB in Oulton Park, Rennen 1 (14. September):

1. Kyle Ryde (OMG GRILLA Yamaha Racing)

2. Glenn Irwin (Hager PBM Ducati) +0.303 sec

3. Lee Jackson (MasterMac Honda) +0.423

4. Josh Brookes (FHO Racing BMW Motorrad) +0.705

5. Ryan Vickers (OMG GRILLA Yamaha Racing) +1.147

6. Leon Haslam (ROKiT Haslam Racing BMW Motorrad) +4.297

7. Danny Kent (McAMS Racing Yamaha) +6.926

8. Peter Hickman (FHO Racing BMW Motorrad) +10.389

9. Jason O’Halloran (Completely Motorbikes Kawasaki) +10.881

10. Max Cook (Completely Motorbikes Kawasaki) +10.999

BSB-Stand nach 26 von 32 Rennen:

1. Tommy Bridewell (Honda Racing UK) 334

2. Kyle Ryde (OMG GRILLA Yamaha Racing) 328

3. Glenn Irwin (Hager PBM Ducati) 289

4. Christian Iddon (Oxford Products Racing Ducati) 245

5. Danny Kent (McAMS Racing Yamaha) 234

6. Ryan Vickers (OMG GRILLA Yamaha Racing) 228

7. Lee Jackson (MasterMac Honda) 207

8. Leon Haslam (ROKiT Haslam Racing BMW Motorrad) 207

9. Jason O'Halloran (Completely Motorbikes Kawasaki) 180

10. Josh Brookes (FHO Racing BMW Motorrad) 170