David Datzer: Ein weiterer Schritt Richtung Titel

Mit einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg in Frohburg konnte David Datzer seinen Vorsprung in der IRRC Superbike weiter ausbauen. Titelverteidiger Lukas Maurer darf sich aber noch Hoffnungen auf das Championat machen.

Nach dem schweren Unfall von Luca Salvadori (BroncoS Racing Team) und Didier Grams (G&G Motorsport by BMW Motorrad) am Samstagabend im Rennen der Klasse SBK/STK1000, bei dem der italienische Ducati-Pilot tödliche Verletzungen erlitt und der deutsche Publikumsliebling mit zahlreichen Knochenbrüchen im Krankenhaus landete, machte sich Stockstarre im Fahrerlager breit und es herrschte eine gespenstige Stimmung. Nicht wenige der an sich als «harte Hunde» bezeichneten Road Racer hatten feuchte Augen.

Doch am Sonntag ging die Traditionsveranstaltung auf dem Frohburger Dreieck wieder ihren gewohnten Gang.

Nachdem die Startplätze von Salvadori (1.) und Grams (4.) leer blieben, rückte der Führende der IRRC Superbike, David Datzer (Datziii-Racing by TW3 Racing), auf die Pole-Position vor. Die erste Reihe komplettierten Gastfahrer Erno Kostamo (38Motorsport by Penz13) und Lukas Maurer, der im Zeittraining seine liebe Not hatte, weil die Technik einmal mehr nicht mitspielte. Luca Gottardi (CERIN Racing by Penz13), Markus Karlsson (Hoffman BY MRP) und Jorn Hamberg (Performance Racing Achterhoek) gingen von Reihe 2 ins Rennen.

Als zweitschnellster deutscher Fahrer nahm Johannes Schwimmbeck (Kfz Schwimmbeck #44) als Achter Aufstellung, direkt vor Udo Reichmann, Freddie Heinrich (Motorrad Eder Augsburg), Jan Büchel (Speed-TEC) und Nico Müller (Müller Motorsport by Edeka Misel).

Bereits die ersten von zehn Runden kontrollierte Datzer von der Spitze das gesamte Feld. Der BMW-Pilot gab sich im Laufe des Rennens keine Blöße und baute seinen Vorsprung auf die Verfolger, allen voran sein finnischer Markenkollege Kostamo, kontinuierlich aus. Maurer fiel zwischenzeitlich hinter Hamberg und Gottardi an die fünfte Stelle zurück. Bis zur Zieldurchfahrt konnte er sich noch auf Platz 4 verbessern. Damit hat er noch Chancen auf die Titelverteidigung.

Mit dem siebenten Platz konnte Schwimmbeck als Sechster IRRC-Pilot vor dem Heimpublikum ein tolles Ergebnis einfahren. Auch die beiden Gastfahrer Udo Reichmann und Jan Büchel gelang ein Top-10-Resultat. Die Deutschen Rene Grundei und Christoph Kreller konnten als 15. bzw. 16. weitere Punkte für die Gesamtwertung verbuchen.

Ergebnis Frohburg, IRRC Superbike, Rennen 1 (15.September)

1. David Datzer (D), BMW, 10 Runden in 15:47,566 min. 2. Erno Kostamo (FIN)*, BMW, 3,527 sec zur. 3. Jorn Hamberg (NL), Kawasaki, +8,761 sec. 4. Lukas Maurer (CH), Yamaha. 5. Luca Gottardi (I), BMW. 6. Markus Karlsson (S), BMW. 7. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 8. Laurent Hoffmann (B), BMW. 9. Udo Reichmann (D)*, BMW. 10. Jan Büchel (CH)*, Kawasaki. Ferner: 15. Rene Grundei (D), BMW. 16. Christoph Kreller (D), BMW. 17. Daniel Widmer (CH)*, Kawasaki. 19. Dominik Haslinger (A)*, Kawasaki. 21. Nico Müller (D), BMW. 23. Dirk Walter (D)*, BMW. 24. Olivier Lupberger (CH), Yamaha.27. Daniel Wiesinger (A)*, BMW. *Gastfahrer (keine Punkte)