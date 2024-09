ARRC Sepang: Doppelsieg für Yuki Kunii, Titel offen

Markus Reiterberger wird seinen Titel in der Asiatischen Superbike-Meisterschaft nicht verteidigen. Der Bayer wurde nach den 24-Stunden des Bol d’Or WM-Dritter. Zeitgleich ging es in Sepang um die Wurst.

Die Asia Superbike 1000cc hat auf dem Sepang International Circuit in Malaysia die fünfte Runde der Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship absolviert. Beim ersten Rennen holte Yuki Kunii vom SDG Team Harc-Pro Honda Ph. einen souveränen Sieg und sicherte sich den ersten Platz auf dem Podium.

Während der Qualifikation sicherte sich noch Hafizh Syahrin Abdullah vom JDT Racing Team mit der schnellsten Rundenzeit von 2:05,224 min. die Pole-Position. Yuki Kunii folgte mit einer Zeit von 2:05,300 min auf dem zweiten Platz, während Sho Nishimura vom TKKR BMW Racing Team mit einer Zeit von 2:06,092 min den dritten Platz belegte.

Zu Beginn des Rennens übernahm Hafizh Syahrin schnell die Führung, dicht gefolgt von Yuki Kunii und Nakarin Atiratphuvapat vom Honda Asia-Dream Racing Astemo. In Runde 2 geriet Hafizh leicht ins Straucheln, sodass Yuki Kunii und Azlan Shah Kamaruzaman vom TKKR BMW Racing Team ihn überholen und die ersten beiden Plätze einnehmen konnten.

Die Positionen blieben unverändert, als Kunii mit einer Gesamt-Zeit von 25:31.250 min über die Ziellinie raste und den Sieg errang.

«Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und freue mich sehr über den Sieg», versicherte Kunii. «Seit gestern fühlte ich mich auf dem Bike und der Strecke großartig und hatte Vertrauen in mein Tempo. Obwohl Hafizh in der Qualifikation eine unglaubliche Rundenzeit vorgelegt hatte, wusste ich, dass meine Stärke im Rennen lag. Ich konzentrierte mich auf meine eigene Leistung und am Ende errang ich den Sieg. Ich bin überglücklich, vor allem, weil ich mich in der Meisterschaftswertung verbessert habe. Ich freue mich sehr auf Rennen 2 und hoffe, auf diesem Schwung aufbauen zu können.»

ARRC Sepang Ergebnis Rennen 1

1. Yuki Kunii – SDG Team HARC-PRO Honda Ph.

2. Azlan Shah Kamaruzaman – TKKR BMW Racing Team

3. Nakarin Atiratphuvapat – Honda Asia-Dream Racing with Astemo

4. Andi Farid Izdihar – Honda Asia-Dream Racing with Astemo

5. Hafizh Syahrin Abdullah – JDT Racing Team

Gerade als die Titeljagd der ASB1000 von Andi Farid Izdihar von Honda Asia-Dream Racing with Astemo so gut wie entschieden schien, brachte Yuki Kunii mit einem weiteren Sieg in Lauf 2 eine Wendung in die Geschichte.

Nach dem Sieg in Rennen 1 am Samstag beendete der Fahrer des SDG Team Harc-Pro Honda Ph. sein erfolgreiches Rennen auf dem Sepang International Circuit in Malaysia mit einem weiteren souveränen Sieg in 25:26,318 min.

Kuniis Dominanz im ASB1000-Rennen begann in Runde 3, als er an Nakarin Atiratphuvapat von Honda Asia-Dream Racing with Astemo und dem Pole-Mann Hafizh Syahrin Abdullah vom JDT Racing Team vorbeizog. Der japanische Fahrer verschwendete keine Zeit und arbeitete einen Vorsprung vor dem Verfolgerduo heraus. Da Nakarin Atiratphuvapat Zweiter wurde, platzte Hafizhs Syahrins Traum, den Fans vor Ort einen Sieg am Malaysia-Tag zu schenken, als er sich mit dem dritten Platz zufriedengeben musste.

Kuniis Doppelsieg hatte ihn an die Spitze der Meisterschaftswertung vor Andi Farid Izdihar gebracht. Der Petronas Sepang International Circuit war Izdihar nicht wohlgesonnen. Der indonesische Fahrer verteidigte seine Führung in der Titeljagd nur mäßig, als er im ersten Rennen Vierter und im zweiten Rennen Fünfter wurde.

«Seien wir ehrlich, heute habe ich mich wirklich über diesen Doppelsieg gefreut», meint Kunii. «Bis heute war ich ein bisschen nervös. Am Anfang war Hafizh wirklich stark in Führung. Ich hatte Angst vor ihm, weil er auf dem Motorrad und beim Bremsen stark ist. Aber ich weiß, dass ich mein Tempo gut halten kann, also habe ich gewartet, bis er zurückfiel. Danach war es dasselbe wie gestern. Ich bin dem Team und den Fans sehr dankbar. Ich werde mich bis zur letzten Runde in Buriram konzentrieren.»

ARRC Sepan Ergebnis Rennen 2

1. Yuki Kunii – SDG Team Harc-Pro Honda Ph.

2. Nakarin Atiratphuvapat – Honda Asia-Dream Racing with Astemo

3. Hafizh Syahrin Abdullah – JDT Racing Team

4. Azlan Shah Kamaruzaman – TKKR BMW Racing Team

5. Andi Farid Izdihar – Honda Asia-Dream Racing with Astemo