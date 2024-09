Sidecar Festival in Oschersleben: Rekordnennergebnis

Ein Rekord erwartet die Fans des Seitenwagenrennsports vom 4. bis 6. Oktober beim Sidecar Festival in Oschersleben. Mehr als 200 Teams haben ihre Nennung abgegeben, davon alleine 21 für die Läufe zur Weltmeisterschaft.

Die eingefleischten Anhänger des Seitenwagenrennsports fiebern schon seit Wochen dem Höhepunkt der Saison entgegen. Für das Sidecar Festival in der Motorsport Arena in Oschersleben, das längst zu einer Pflichtveranstaltung geworden ist, haben sich in den verschiedenen Klassen erstmals mehr als 200 Teams angesagt. Am Samstagabend soll es aus diesem Anlass auf der Start-Ziel-Geraden einen Versuch geben, alle Teilnehmer für ein einzigartiges «Familienfoto» zu versammeln.

In der Weltmeisterschaft stehen die Läufe 9 und 10 auf dem Programm. Bisher haben die Paarungen Markus Schlosser/Luca Schmidt (Gustoil Sidecar Racing) und Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) je vier Rennen für sich entschieden, deswegen ist es auch keine Überraschung, dass sie in der Zwischenwertung die Plätze 1 und 2 belegen, wobei Schlosser sieben Zähler mehr als Payne auf seinem Konto hat.

Das Brüderpaar Sam und Tom Christie (Hannafin Racing) sowie Todd Ellis mit Emmanuelle Clément im Boot weisen vier Läufe vor Schluss als aussichtsreichste Verfolger mit 41 bzw. 56 Punkten bereits einen beachtlichen Rückstand auf die WM-Führenden auf. Für sie wird es auf der 3,696 Kilometer langen Strecke in der Magdeburger Förde hauptsächlich darum gehen, nicht den Anschluss zu verlieren, damit ihre Chancen auf den WM-Titel bis zum Finale intakt bleiben.

Bei noch hundert zu vergebenden Punkten – nach Oschersleben gibt es am 9. und 10. November nur noch die abschließenden Rennen in Estoril – sind die Aussichten auf die WM-Krone von Pekka Päivärinta/Adam Christie (Hänni Racing) und Bennie Streuer/Kevin Kölsch lediglich noch theoretischer Natur. Sie liegen 80 bzw. 84 Zähler nahezu aussichtlos zurück.

In der deutschen Meisterschaft, die in Oschersleben ihren Abschluss finden wird, steht mit Ted und Vincent Peugeot (Seventy Four Racing Team) die Champions schon fest. Um den zweiten Platz in der IDM Sidecar wird es nochmals spannend. Zwischen Lukas Wyssen/Ema Salmon (Gustoil Sidecar Racing) und den Lokalmatadoren Lennard Göttlich/Lucas Krieg (Bonovo Action Junior Team/ADAC Sachsen e.V.) muss die Entscheidung um den Vize-Titel fallen.

Aber nicht nur bei den Rennen zur Weltmeisterschaft bzw. deutschen Meisterschaft ist Spannung angesagt. Auch in den Läufen der Internationalen Sidecar Trophy, dem Northern Sidecar Cup und dem nach dem legendären Schweizer Beiwagen-Rennfahrer Florian Camathias genannten Cup dürfen sich die Zuseher wie schon in der Vergangenheit auf «heiße» Rad-an-Rad-Zweikämpfe der Dreirad-Akrobaten freuen.

Zeitplan Sidecar Festival

Freitag, 04.10.2024

12:00-12:20 Freies Training Classic Demo 1

12:25-12:45 Freies Training Classic Demo 2

12:50-13:10 Freies Training Classic Demo 3

13:35-14:05 Freies Training FIM Seitenwagen/IDM

14:15-14:35 Freies Training Sidecar-Trophy

14:45-15:05 Freies Training Camathias Cup

15:15-15:35 Freies Training Northern Sidecar Cup

15:45-16:05 Freies Training Classic Demo 1

16:10-16:30 Freies Training Classic Demo 2

16:35-16:55 Freies Training Classic Demo 3

17:05-17:25 Q1 FIM Seitenwagen/IDM

Samstag, 05.10.2024

09:00-09:30 Q1 Sidecar-Trophy

09.40-10:00 Q1 Camathias Cup

10:15-10:35 Q2 FIM Seitenwagen/IDM

10:45-11:05 Q1 Northern Sidecar Cup

11:15-11:35 Freies Training Classic Demo 1

11:40-12:00 Freies Training Classic Demo 2

12:00-12:30 Mittagspause

12:30-12:50 Freies Training Classic Demo 3

12:55-13:25 Q2 Sidecar-Trophy

13:35-13:55 Q2 Camathias Cup

14:05-14:25 Q2 Northern Sidecar Cup

14:35-14:55 Freies Training Classic Demo 1

15:00-15:20 Freies Training Classic Demo 2

15:25-15:45 Freies Training Classic Demo 3

16:05-16:45 Sprintrennen FIM Seitenwagen/IDM

16:50-17:15 Rennen 1 Sidecar-Trophy

17:15-17:45 Taxifahrten

Sonntag, 06.10.2024

09:00-09:30 Rennen Sidecar-Trophy

09:40-09:55 Warm-up FIM Seitenwagen

10:00-10:35 Rennen 1 Camathias Cup

10:45-11:10 Rennen 1 Northern Sidecar Cup

11:15-11:35 Freies Training Classic Demo 1

11:40-12:00 Freies Training Classic Demo 2

12:00-12:30 Mittagspause

12:30-12:50 Freies Training Classic Demo 3

13:00-13:30 Rennen 3 Sidecar-Trophy

13:30-14:00 Taxifahrten

14:20-15:20 Rennen FIM Seitenwagen/IDM

15:25-16:00 Rennen 2 Camathias Cup

16:05-16:30 Rennen 2 Northern Sidecar Cup

WM-Stand nach 8 von 12 Rennen

1. Markus Schlosser/Luca Schmidt (CH/D), 167 Punkte. 2. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), 160. 3. Sam Christie/Tom Christie (GB), 126. 4. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), 111. 5. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB), 87. 6. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), 83. 7. Ted Peugeot/Vincent Peugeot, 69. 8. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F), 49. 9. Lukas Wyssen/Ema Salmon (CH/F), 47. 10. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), 42. Ferner: 14. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F), 23. 16. Markus Venus/Ondrej Sedlacek (D/CZ), 12.

IDM-Stand nach 8 von 10 Rennen

1. Ted Peugeot/Vincent Peugeot, 182 Punkte. 2. Lukas Wyssen/Ema Salmon (CH/F), 103. 3. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), 92. 4. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F), 73. 5. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F), 73. 6. Markus Venus/Ondrej Sedlacek (D/CZ), 68. 7. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), 56. 8. Sam Laidlow/Luke Laidlow (GB), 49. 9. Rupert Archer/Thomas Hofer (GB/CH), 42. 10. Pierre Leguen/Leopold Rouby (F), 26. 11. Claude Vinet/Leané Marsal (F), 13.