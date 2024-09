Sidecar Festival: Pflichttermin für Dreiradfans 25.09.2024 - 09:44 Von Helmut Ohner

© Ohner Seitenwagen-Action ist in Oschersleben wie im Vorjahr garantiert

Für alle Fans des Seitenwagenrennsports gibt es am ersten Oktober-Wochenende in Oschersleben mit dem Sidecar Festival eine Pflichtveranstaltung. In der Weltmeisterschaft könnte eine Vorentscheidung fallen.