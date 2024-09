David Datzer: Erster Meistertitel nach 20 Jahren

20 Jahre hat es gedauert bis David Datzer endlich seinen ersten Meistertitel erringen konnte. Damit er auch bei der Tourist Trophy sein Potenzial zeigen kann, fehlt jetzt nur noch ein finanzkräftiges Team.

Vor zwei Jahren hatte der Deutsche David Datzer vor den finalen Superbike-Läufen der International Road Racing Championship (IRRC) auf dem Frohburger Dreieck bereits eine Hand auf dem Pokal des Gesamtsiegers, doch nach einem verpatzten Rennsonntag holte sich im letzten Augenblick doch noch der Belgier Vincent Lonbois das heiß umkämpfte Championat.

Nicht zuletzt durch eine extrem starke Saison hatte sich der BMW-Fahrer heuer eine zweite Chance auf den Titelgewinn erarbeitet, allerdings war ihm der Schweizer Titelverteidiger Lukas Maurer (Yamaha) vor der Veranstaltung in Frohburg dicht auf den Fersen. Weil lediglich fünf Zähler trennten die beiden Konkurrenten waren die Nerven dementsprechend angespannt.

Bevor am Sonntag noch die ersten Punkte vergeben wurden, zeigte sich der faszinierende Sport von seiner grausamen Seite. Beim Rennen der Klasse Superbike/Superstock starb am Samstagabend der Italiener Luca Salvadori, nachdem er von einem Motorrad eines Kollegen getroffen wurde.

Dadurch rückte die spannende Titelentscheidung etwas in den Hintergrund. Am Ende hatte Datzer knapp das bessere Ende für sich und holte sich verdient den Gesamtsieg der IRRC Superbike. «Nach 20 Jahren Rennsport darf ich nun zum ersten Mal sagen, dass ich Meister bin. Durch die tragischen Umstände kann ich mich nicht so freuen, wie normal», gestand der 32-jährige Motorradmechaniker.

«Es war für mich persönlich ein harter Schlag! Ich war noch nie so aufgelöst und teilweise abwesend wie an diesem Wochenende. Jedes Mal, wenn ich in den Himmel blickte, um meine eigenen Emotionen zu kontrollieren, wusste ich Luca, Joey und alle anderen, die wir die letzten Jahre verloren haben, werden sich heute mit mir freuen, hätten sicher gewollt, dass wir ein wenig feiern.»

«Danke an Lukas Maurer und Come Geenen! Ihr habt mich in dieser Saison gefordert und gezeigt, dass man nochmal einen drauflegen kann. Come, für mich bist du der Champ, wenn du wieder gesund bist, hoffe ich, du kommst 2025 zur IRRC zurück und holst dir den Titel.»

«Didier Grams, dir wünsche ich gute und schnelle Genesung! Ich bin froh, dass du den Umständen entsprechend fit bist. Du bist und bleibst auch weiterhin mein <Road-Racing-Ziehpapa>, der mich 2015 - 2019 an die Hand genommen und mir die richtige Linie gezeigt hat. Manchmal waren wir uns nicht einig, aber wir hatten dennoch immer Spaß.»

Nach dem Titelgewinn und den Siegen einschließlich Rundenrekorde in Horice, Stare Mesto, Trencin und Dymokury hofft Datzer, dass ein finanziell potentes Team auf ihn aufmerksam wird und von seinen Fähigkeiten überzeugt ist, damit er auch beim North West 200 und der Tourist Trophy auf der Isle of Man sein wahres Potenzial zeigen kann.

«Ganz egal, ob Supersport oder Superbike, Langstrecken-Weltmeisterschaft, IDM, IRRC oder Tourist Trophy, ich bin für alles offen!»

Ergebnis Frohburg, IRRC Superbike, Rennen 1 (15.September)

1. David Datzer (D), BMW, 10 Runden in 15:47,566 min. 2. Erno Kostamo (FIN)*, BMW, 3,527 sec zur. 3. Jorn Hamberg (NL), Kawasaki, +8,761 sec. 4. Lukas Maurer (CH), Yamaha. 5. Luca Gottardi (I), BMW. 6. Markus Karlsson (S), BMW. 7. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 8. Laurent Hoffmann (B), BMW. 9. Udo Reichmann (D)*, BMW. 10. Jan Büchel (CH)*, Kawasaki. Ferner: 15. Rene Grundei (D), BMW. 16. Christoph Kreller (D), BMW. 17. Daniel Widmer (CH)*, Kawasaki. 19. Dominik Haslinger (A)*, Kawasaki. 21. Nico Müller (D), BMW. 23. Dirk Walter (D)*, BMW. 24. Olivier Lupberger (CH), Yamaha.27. Daniel Wiesinger (A)*, BMW. *Gastfahrer (keine Punkte)

Ergebnis Frohburg, IRRC Superbike, Rennen 2 (15.September)

1. Erno Kostamo (FIN)*, BMW, 9 Runden in 15:43,044 min. 2. Jorn Hamberg (NL), Kawasaki, 17,639 sec zur. 3. Lukas Maurer (CH), Yamaha, +18,162 sc. 4. Luca Gottardi (I), BMW. 5. Laurent Hoffmann (B), BMW. 6. David Datzer (D), BMW. 7. Nico Müller (D), BMW. 8. Rhys Hardisty (GB), Yamaha. 9. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 10. Emil Krchnavy (CZ), Kawasaki. Ferner: 11. Olivier Lupberger (CH), Yamaha. 13. Daniel Wiesinger (A)*, BMW. 17. Dirk Walter (D)*, BMW. *Gastfahrer (keine Punkte)

Endstand IRRC Superbike (nach 12 Rennen)

1. Datzer, 235 Punkte. 2. Maurer, 230. 3. Come Geenen (B), 172. 4. Karlsson, 122. 5. Hamberg, 107. 6. Gottardi, 101. 7. Didier Grams (D), 97. 8. Hardisty, 73. 9. Schwimmbeck, 72. 10. Hoffmann, 67. Ferner: 14. Grundei, 37. 16. Andreas Jochum (D), 21. 20. Müller, 18. 21. Kreller, 18. 22. Lupberger, 17. 26. Haslinger, 3.