Sensation: Steigt MV Agusta bei der Rallye Dakar ein? 24.06.2022 - 07:32 Von Kay Hettich

© MV Agusta Wird hier darüber diskutiert, wie man die Lucky Explorer 5.5 für die Dakar erlauben kann? © MV Agusta Die Cagiva Elefant 900, mit der Edi Oriol zwei Dakar-Siege einfahren konnte Zurück Weiter

Am Firmensitz von MV Agusta wurde den Teilnehmern aus Italien die Route der Dakar 2023 präsentiert. Eher beiläufig kündigte die Motorradschmiede an, dass sich MV Agusta an der härtesten Rallye der Welt engagieren wird.