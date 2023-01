Dakar 2023, Etappe 6: Mehr als 870 km Herausforderung 06.01.2023 - 08:01 Von Leon Schüler

© Sebas Romero / KTM Am Freitag steht die längste Etappe auf dem Plan

Bei der 45. Ausgabe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien steht die Durchquerung des Landes auf dem Plan der Organisatoren. Bei insgesamt mehr als 8.500 Kilometers steht am Freitag die längste Etappe an.