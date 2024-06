Ruta 40, Tag 3: Sam Sunderland (GASGAS) gab auf

Die Desafio Ruta 40 hat nach der dritten Etappe mit Sieger Ricky Brabec (Honda) einen neuen Gesamtführenden. Hero-Pilot Sebastian Bühler an Boden und mit Sam Sunderland (GASGAS) gab es einen prominenten Ausfall.

Die dritte Etappe der Desafio Ruta 40 führte über eine Schleife von 478 km um das beim Circuito San Juan Villicum aufgeschlagene Biwak, davon 341 km kamen in die Wertung. Auf die Fahrer warteten viele Schotterpisten und steinige Pfade. Insgesamt war es eine sehr abwechslungsreiche Etappe mit ständigen Tempo- und Geländewechseln. Der Schwierigkeitsgrad der Navigation war hoch.

Der gestrige Etappensieger Adrien van Beveren (Honda) eröffnete wegen Nebel leicht verspätet um 8:45 Uhr den dritten Renntag. Bei kühlen Temperaturen folgten Skyler Howes (Honda), Sebastian Bühler (Hero), Tosha Schareina (Honda) und WM-Leader Ross Branch (Hero).

Bis 174 km schenkten sich die Honda-Asse nichts und legten gemeinsam die schnellste Pace vor, die Hero-Piloten folgten mit einem Respektabstand von etwa vier Minuten. Derweil gab Sam Sunderland (GASGAS) eine weitere Rallye vorzeitig auf. Dem Vernehmen nach klagte der Engländer über Sichtprobleme.

Im zweiten Teil der Wertungsprüfung setzte sich der als Sechster gestartete Ricky Brabec (Honda) von seinen Teamkollegen deutlich ab und fuhr einen beeindruckenden Vorsprung von über drei Minuten heraus. Es war der zweite Etappensieg des US-Amerikaners.

«Es fühlt sich gut an, einen weiteren Etappensieg zu erringen – obwohl man bei einer Rallye nicht immer gewinnen will, denn an manchen Tagen will man die Etappe eröffnen und an anderen nicht», grübelte Brabec. «Ich bin heute etwas langsam gestartet, weil ich gefroren habe, aber nach dem Tanken habe ich gemerkt, dass ich etwas mehr Gas geben muss. Es war ein guter Tag, um meinen zweiten Etappensieg zu holen. Morgen darf ich wieder eröffnen, aber ich bin auf der Hut, denn der letzte Tag wird ein Tag der maximalen Attacke.»

Als Vierter erreichte Daniel Sanders (GASGAS) als einzig verbliebene Werkspilot der Pierer-Group das Ziel. Branch wurde mit 6:40 min Rückstand Sechster, Hero-Teamkollege Bühler verlor als Achter 10:46 min.

In der Gesamtwertung führt nun der zweifache Dakar-Sieger Brabec ein Honda-Quartett an (Schareina, van Beveren, Howes). Bester Nicht-Honda-Pilot ist Branch auf der fünften Position.